Назван простой способ выбрать арбуз и дыню в начале сезона

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06.08.2023, 3:58, Новости дня
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Как не ошибиться при выборе арбуза и дани в летний и осенний периоды? О самых действенных способах рассказала специалист инспекции по качеству питания Екатерина Чердакова.

По словам эксперта, в первую очередь нужно обратить внимание на место, где продаются дыни. Не рекомендуется покупать их у подозрительных продавцов не стоит. Кроме того, не лишним будет убедиться в наличии сертификата безопасности на продукцию. К слову, на арбузы получение таких документов тоже требуется.

Хороший арбуз должен обладать блестящей поверхностью с четким рисунком, что говорит о спелости, отмечает Пятый канал. В случае дынь стоит полагаться на собственное обоняние. Спелые дыни имеют нежный сладковатый аромат даже через плотную кожуру.


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