Мнение: Простые движения Маленькой Веры

Братья киноманы и киноведы обожают рассуждать о «причинах кассового успеха» разных культовых фильмов, придумывают разные заковыристые теории, что-нибудь на тему правдивых страданий народа, социологического портрета эпохи и тому подобных загогулин. В то время как вполне возможно, что причины куда прозаичнее и проще – скажем, публике, отнюдь не избалованной сценами секса (как оно было в советский период), просто показали какую-то запретную «клубничку», таинственным образом обойдя рогатки советской цензуры. В СССР ведь «секса не было», как известно – как и многих других товаров народного потребления; а народ его (возможно, именно поэтому) очень хотел, как и любого дефицита.

Вот, к примеру, любимый перестроечный фильм «Маленькая Вера» (1988). С одной стороны – фильм очень точный, безжалостный, физически передающий всю духоту советского образа жизни, жуть и мрак, царящие в советской провинции, по сути – фильм-памфлет. По идее – чудовищная «чернуха», практически приговор советскому строю.

С другой стороны – на фильм советские просто ломились. Я сам прекрасно помню то время – осень 1988 года; помню реально ТОЛПЫ у кинотеатров, забитые битком залы (при том, что фильм был «детям до 16 лет воспрещается»), и, что меня тогда особенно поразило (потому что ничего подобного я, тогдашний студент-москвич 3 курса МГУ, никогда прежде не видел) – неслыханные времена показа: кинотеатры тогда (перестройка же!) только-только «перевели на хозрасчет» – и они начали проявлять экономическую свободу как раз с «Маленькой Веры»: ставили время сеансов на 24 ч, на 2 часа ночи, на 4 часа утра… То есть они ее крутили круглосуточно! Вот такой был реально грандиозный успех. Я был любопытен, сходил как-то ночью посмотреть – неужели есть зрители? Да, на сеанс в 4 утра (!) даже стояла небольшая очередь в кассу!

Конечно, мне, как рьяному демократу и стороннику Перестройки, тогда казалось, что все дело в пресловутом «стремлении к правде», «разбуженном Эпохой Гласности». Я гордился (тогда) своим народом. Правды Жизни в «Маленькой Вере», безусловно, было с избытком.

Однако теперь я подозреваю, что дело, возможно, было совсем в другом. Просто молодой (ему было всего 27 лет) режиссер Василий Пичул воспользовался «эпохой Гласности», а также служебным положением (он был женат на дочке первого зама руководителя студии имени Горького, причем дочка была заодно и автором сценария) – и вставил в фильм ту самую «клубничку». Но КАКУЮ! «МВ» – это был, возможно, вообще первый фильм в довольно бесполом советском прокате, в котором был показан Половой Акт. И это была революция!

До этого у советских, которых воспитывали до седых волос так, как будто они жили в монастыре послушниками, не баловали вообще ничем, вызывавшим хоть какие-то сексуальные ассоциации. В фильме «Табор уходит в небо» показали обнаженную женскую грудь, в фильме «Экипаж» – голую женскую задницу: оба фильма стали хитами проката и собрали бешеную кассу, но я помню, как их помнили именно ЗА ЭТО. И тут вдруг – не какая-то обнаженка, а сам Акт! Немыслимо!



Немыслимая эротика в фильме Экипаж (1979)

Понятно, из-за чего у советских тогда посрывало крышу, и они шли на МВ еще и еще. При том, что сама сцена, кстати, по нынешним-то «просвещенным» временам почти абсолютно невинная, всё прикрыто, Наталья Негода в одежде (!) как бы сидит на Андрее Соколове (поза «Наездница»), тот тоже одет, разве что у него вроде как приспущены джинсы. Словом, никакого «порно» нет даже близко. Однако – не для невинных советских созданий. Я, помню, первый раз смотрел «Веру» (кажется, еще даже до официальной премьеры) в кинозале ДАСа – студенческого общежития гумфакультетов МГУ. То есть в зале сидели студенты из общаги – казалось бы, судя по анекдотам, уж по крайней мере они должны были уже знать о сексе всё; тем не менее, именно на ЭТОЙ сцене в средних рядах сразу у двоих случилась истерика, их с трудом вывели на воздух; что творилось в залах обычных советских кинотеатров с менее, чем студенты, закаленной публикой, я даже не представляю.

То есть вполне возможно, что на самом деле народ плевал на всю безысходность и точность как сюжета, так и собственно представленного образа умиравшего совка; он шел, повинуясь инстинкту, надеясь увидеть ЭТО. А ведь, отвлекаясь от «социалки», надо признать, что «Вера» пронизана еще и таким нутряным, народным, животным эротизмом (молодые актеры, молодые актрисы, молодая сценаристка, молодой режиссер – все талантливые, свободные, как иначе? ветер свободы уже рвал все запреты, и это было время, когда реальные шедевры шли один за другим – Курьер, Зеркало для героя, Город Зеро, Двое под одним зонтом, Облако-рай и т.д.; последний всплеск)

То есть типичный зритель «Маленькой Веры», скорее всего, шел, повинуясь Зову, в кинотеатр, там его разогревали (сцена, скажем, на дискотеке) густым животным эротизмом, потом доводили до исступления Той Самой Сценой (она длилась-то пару минут), потом оставшееся время фильма зритель (или зрительница) приходили в себя, смутно различая какие-то тени на экране. Потом они шли на ватных ногах домой, через некоторое время повторяли визит. Так и набралось 56 млн. зрителей.

Косвенное подтверждение того – что «Маленькая Вера», несмотря на оглушительный кассовый успех, так и не стала в последующем реально культовым фильмом ни для совков, ни для постсовков ни для западников-интеллигентов (т.е. не стала ни для кого). Совки и постсовки, потом, когда наваждение Акта рассеялось, увидели в фильме свое отражение в приставленном им к носу зеркале – и это отражение им сильно не понравилось, а значит, не понравился и сам фильм (при том, что собственно «акты» в гораздо лучших подробностях они теперь могут, как и весь мир, смотреть в обычных порнофильмах). Ну а западники-интеллигенты тоже видят в «Маленькой Вере» отражение того самого надоевшего народа, который они всю жизнь тихо ненавидят, а главное – не понимают, зачем на него лишний раз смотреть. В итоге гениальная картина оказывается никому не нужна.

Собственно, я вообще-то хотел не о ней. Это было всего лишь вступление. На самом-то деле мне показалось интересным продолжить разговор о «Брате» – культовом фильме уже не 80-х, а 90-х. И я хотел подробно рассмотреть сцену из «Брата», полностью, по всей видимости, аналогичную по своей функции разобранной здесь сцене Полового Акта из «Маленькой Веры». То есть тут имеется аналогичная гипотеза – что невероятным кассовым успехом в уже постсоветском прокате «Брат», как и Вера, обязан не столько своим выдающимся кинематографическим достоинствам – режиссуре, актерскому составу, сценарию, отражению «духа эпохи» – а на самом деле только одной сцене. Ради которой, собственно, ОСНОВНАЯ МАССА тех же обывателей шла, повинуясь Зову, в кино на «Брата» – так же, как раньше она шла на «Маленькую Веру».

Но ведь в «Брате» нет секса! – скажете вы. – Да и кого в конце 90-х можно было удивить сексом?!

Это верно. Но ведь секс – не единственный запретный плод. На МВ валили совки, чтобы посмотреть на запретный для них секс; а на «Брата» валили уже постсовки, чтобы посмотреть – на что?

На запретное (для них) насилие, конечно же. Секс и насилие – две вечных приманки для простых душ. Но это уже, пожалуй, разберем в следующем посте.