 

Гонки на электросамокатах: как наказать лихача?

06.08.2023, 2:37, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

И это может быть опасно не только для жизни лихача, но и для окружающих. Так как же бороться с нарушителями?

Сервисы кикшеринга уже заблокировали 7 тысяч пользователей. Компании запрещают пользоваться своими самокатами тем, кто попал в поле зрения полиции – например, за нарушение ПДД. Кроме того, банят всех, кто игнорирует внутренние правила сервисов. Причиной может стать то, что вы дали свой аккаунт человеку моложе 18 лет, ведь по правилам электросамокатом может воспользоваться только совершеннолетний.

За последнее время ГИБДД оштрафовало более 15 тысяч самокатчиков, в основном во время рейдов. Однако, несмотря на это, число правонарушителей огромно: люди гоняют по тротуару с бешеной скоростью, перевозят на самокате громоздкие вещи, подрезают пешеходов или машины, встают на транспорт вдвоем (а иногда и втроем).

Как оказалось, пожаловаться на правонарушителя может любой желающий. Если нарушитель – клиент кикшеринга, нужно снять на видео лихача и номер самоката (он находится сзади), а затем отправить кадры в техподдержку с описанием проблемы. А вот если самокат частный, тут все сложнее. Единственный вариант – звонить в полицию, но вероятность, что нарушителя успеют засечь, крайне мала.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / WP – «стихия не знает границ» — Европе не хватает ресурсов для борьбы с пожарами

06.08 / Обозреватель Independent о перевороте в Нигере – РФ и Запад возвращаются к холодной войне

06.08 / Как отучить собаку от постоянного лая

05.08 / Чехова откровенно о пластических операциях: Комплексы в голове

05.08 / Россиянам напомнили о возможности зарабатывать на дачном урожае

05.08 / Лада Дэнс попала в аварию и получила серьезную травму

05.08 / “Задержка”: с Тодоренко произошла неприятная ситуация в аэропорту

05.08 / Вести – табачок врозь — в Польше прихлопнули нелегальную табачную фабрику украинцев

05.08 / Гузеева привела собаку на съемки нового сезона “Давай поженимся”

05.08 / Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика