WP – «стихия не знает границ» — Европе не хватает ресурсов для борьбы с пожарами

Это лето запомнится миру как одно из самых жарких и разрушительных, считает The Washington Post. Пожары по всей территории Европы показали, что многие страны не готовы к борьбе со стихией. По словам экспертов, Европе надо понять главное: нужно не сражаться с катастрофами, а пытаться их предотвращать, и делать это важно не поодиночке, а совместными усилиями.



AP

На территории Европы продолжают свирепствовать пожары. По данным The Washington Post, в прошлом месяце они унесли жизни 34 человек в Алжире, в Греции 19 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться, а в Тунисе, где температура воздуха достигла + 49°C, пламя охватило десятки домов и сельскохозяйственных угодий.

Как отмечают эксперты, это лето указало Европе на «пугающую реальность»: ни у одной страны не хватает ресурсов для самостоятельной борьбы с пожарами. В каждой стране меры реагирования оказались разными, пишет The Washington Post: пока одни полагались на собственные силы и продуманные планы эвакуации, другие звали на помощь и искали поддержки соседей. Ясно одно: лесные пожары становятся слишком сильными, слишком частыми и продолжительными, чтобы их можно было локализовать без принятия продуманных мер по предотвращению.

The Washington Post подчёркивает, что по мере усиления лесных пожаров страны, находящиеся в зоне риска, втягиваются в «гонку за ресурсами». И гонка эта явно неравная. Так, в этом году Алжир приобрёл свой первый пожарный самолёт, в то время как у Италии их не менее 19. Кроме того, по словам исследователей, у Туниса и Алжира, например, просто не хватает средств на разработку мер по борьбе с пожарами: «всё это требует таких затрат на содержание, которые их нынешняя экономика вряд ли сможет выдержать». Греция же, в свою очередь, хотя и считается лидером в регионе по реагированию на стихийные бедствия, «сильно отстаёт в области технологий борьбы с пожарами, использования метеорологии и пожарной науки», утверждают специалисты.

Однако учёные уверены, что никакие технологии не помогут при таких масштабных катастрофах. Ключ к решению проблемы кроется в другом. Так, Теодор Гианнарос, пожарный метеоролог и научный сотрудник Афинской национальной обсерватории, считает, что необходимо изменить «весь подход» к борьбе с пожарами в регионе. По его мнению, вместо попыток борьбы необходимо сделать акцент на превентивных мерах, которые позволят решить проблему «до того, как они (пожары. — ИноТВ) превратятся в чудовищ».

Но и здесь есть подводные камни, заявляет The Washington Post. Как следует из доклада Организации экономического сотрудничества и развития за 2023 год, на финансирование подобных инициатив по-прежнему выделяется слишком мало средств: «расходы на тушение пожаров во многих странах в шесть раз превышают расходы на предотвращение их рисков».

Тем не менее страны Европы понимают самое главное — в одиночку со стихией не справиться. По словам европейских СМИ, нуждающиеся в помощи государства — члены ЕС всегда могут обратиться к блоку с просьбой оказать поддержку. В рамках этой программы союз располагает собственным парком из 24 самолётов и четырёх вертолётов.

Однако европейские чиновники признают, что из-за глобального потепления с каждым годом бороться с пожарами становится всё труднее. Поэтому помимо сосредоточения усилий на профилактике бедствий, «политики в регионе должны укреплять сотрудничество, обмен знаниями и взаимопомощь», считает португальский директор программы гражданской обороны Антонио Гонсалвес. «Ни одна страна не способна располагать всеми необходимыми ресурсами, а огонь не знает границ», — напомнил он.

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