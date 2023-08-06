«Перемен!» — требуют сербы. Но разных

Шансы либералов взять власть в свои руки улучшаются. Если они, конечно, договорятся между собой.



Серия акций протеста «Сербия против насилия» в Белграде. Фото: AP / TASS

Либеральные протесты в Сербии против президента Александра Вучича не заканчиваются, несмотря на переменчивую погоду и летний сезон отпусков. 29 июля прошел уже 13-й цикл еженедельных митингов, которые проходят не только в Белграде, но и в других городах Сербии. При этом самыми многочисленными были протесты, прошедшие 19 мая этого года. Тогда в столице Сербии собралось около 60 тысяч демонстрантов.

Возможно, для кого-то эта цифра звучит как не самая значительная, но это второй по массовости протест в истории современной Сербии. Больше демонстрантов на улицах Белграда было только 5 октября 2000 года, когда был свергнут печально известный Слободан Милошевич. В тот день в Белграде перед зданием парламента собралось около 80 тысяч демонстрантов. На третьем месте по численности — студенческий протест в Новогоднюю ночь 1996/1997 года, когда на главной городской площади Белграда было около 55 тысяч человек.

Также заметим, что роковой митинг для Слободана Милошевича в Косово 1989 года, который являлся апофеозом пробужденного сербского национализма и политической стратегии централизации Югославии, ставший преддверием кровавой гражданской войны, разразившейся через три года, — он собрал около 100 тысяч человек. Но надо иметь в виду, что этот митинг прошел еще во время коммунистической диктатуры, и жителей везли на него организованно.

Волны исторически значимых демонстраций, которые заканчиваются изменением политического курса страны или к нему ведут, после определенного времени становятся политическим мифом.

Этот миф ширится, и в итоге 100 тысяч присутствующих в сознании народа превращается в миллион. С другой стороны, человеку, который не занимается статистическими оценкам числа демонстрантов, городская площадь, заполненная людьми, кажется человеческим морем, которое тяжело себе представить рационально. Так цифры митингов завышаются — это и часть политической стратегии, и ошибка в восприятии окружающей, трудно определимой реальности.

В этом смысле данная волна протестов в Сербии даже более серьезна по цифрам, чем прошедшая в 90-е, во время правления Милошевича. Во-первых, разница состоит в том, что Сербия теперь находится не в таком экономическом кризисе и кризисе безопасности, как это было в последнем десятилетии XX века. Вучич избегает любого прямого конфликта с Западом и соседними странами. Другое отличие состоит в идеологической потерянности сербской либеральной оппозиции.

В 90-е было понятно, за что бороться: за примирение с соседями и Западом, за рыночную экономику и более высокий стандарт жизни и только в конце — за демократию. Казалось бы, сегодня все это у Сербии уже или почти есть. Войн нет, политическое и экономическое сотрудничество с Западом есть, рыночная экономика такая, какая могла получиться после падения коммунизма, даже демократии больше, чем в 90-е (но меньше, чем до 2012 года, когда Вучич победил на выборах в первый раз). И оппозиции тяжело найти свой путь в обществе, наэлектризованном национализмом, каким является сербское общество 2023 года.

Организаторов нынешней волны протестов можно считать либералами, но только в сравнении с режимом Вучича. Их объединили протесты, формально против насилия, которые и для самой оппозиции стали сюрпризом.

Теперь пришла пора разработки политической стратегии, а лето — лучшее время до этой совместной стратегии наконец дойти. Единственный путь успеха для либеральной оппозиции — это формирование объединенной коалиции. Неважно, когда парламентские выборы состоятся, хотя они могут пройти уже в следующем году (мандат парламента официально длится до 2026 года).

Новейшее исследование общественного мнения, проведенное в июле, ясно говорит в пользу объединения — за такую либеральную коалицию проголосовал бы 41% граждан, которые готовы выйти на выборы. Партия Вучича вместе со всеми своими спутниками и даже социалистами Ивицы Дачича (бывшая партия Слободана Милошевича, а до этого — бывшая Компартия Югославии) получила бы 44%. Объединенные партии сербских националистов могли бы рассчитывать на 10%.

Данные показывают, что у объединенной либеральной оппозиции присутствует синергический эффект — они сильны вместе и слабы отдельно. Протесты «Сербия против насилия» дают сербской либеральной оппозиции лучший шанс объединиться: в восприятии недовольной части жителей не только ради выборов, но и против актуального режима, который им спустя 11 лет надоел.

В идеологическом плане сербские либералы делятся на три группы — зеленых (левых), центристов и умеренно правых. Их объединяет то, что они все поддерживают евроинтеграции и демократизацию. По вопросу НАТО-интеграций они обычно не высказываются: сторонников ЕС много, всегда хотя бы половина общества, даже учитывая тот факт, что членство в ЕС на данный момент не вопрос ближайшей перспективы, а вот НАТО весьма непопулярен в Сербии.

Умеренно правые в Сербии самые малочисленные, всего одна весомая партия — Народная. Внутри этой партии началась борьба за лидерские позиции — сразу, когда стало понятно, что протесты успешны и участие во власти уже не только теоретическая возможность. Лидера этой партии, Вука Еремича, бывшего председателя Генеральной ассамблеи ООН и министра иностранных дел в либеральном правительстве до прихода Вучича к власти, намеревается сменить Мирослав Алексич, чья популярность выросла именно потому, что он принял активное участие в нынешних протестах. Пока ситуация выглядит так, что у Еремича больше партийных ресурсов, а у Алексича — сторонников. Возможно, это закончится появлением новой партии, лидером которой будет более центристски настроенный Алексич.

Среди центристов три значительные партии — Свободы и справедливости, Демократическая и Движение свободных граждан. Демократическая партия до 2012 года была правительственной, в начале 2000-х ее возглавлял (позже убитый) премьер-министр Сербии Зоран Джинджич. Теперь эта партия на закате своей популярности, ее опережает Партия свободы и справедливости Драгана Джиласа, который, как и Еремич в свое время, вышел из Демократической партии, а до этого был мэром Белграда.

Движение свободных жителей за последние несколько лет прошло через внутрипартийную борьбу и смену лидеров, так что оно пока остается позади остальных центристских политических организаций.

Левая часть либеральной оппозиции пока выглядит куда более динамичной, хотя вряд ли может опередить центристов по популярности. Зеленые разделены на две партии — Зелено-левый фронт, который несколько лет назад возглавлял безуспешную волну протестов «1 из 5 миллионов», и партии «Вместе» Александра Йовановича. В то время как Зелено-левый фронт позиционирует себя как настоящую ультралиберальную партию зеленых, по образцу западноевропейской, «Вместе» Йовановича представляет себя как партию зеленых из народа. Понятно, что Фронт пользуется популярностью в Белграде и в Нови-Саде, а партия «Вместе» хочет привлечь обычных людей из провинции, которые столкнулись с корпорациями, открывающими в их селах и городах шахты и другие опасные для окружающей среды индустриальные объекты.

Количество либеральных партий в Сербии, степень их разъединенности объясняет, как Вучич казался непобедимым все это время. Он со своей национал-популистской риторикой, административным ресурсом, с помощью которого крепко держит в кулаке обедневшую сербскую провинцию, вкупе с либеральной оппозицией, занятой междоусобными и внутренними битвами, легко оказался «опорой стабильности» в регионе.

Но на данный момент Вучич находится в самой плохой для него позиции с 2012 года: политическое спонсорство его режима со стороны РФ больше ничего не стоит, косовский процесс приближается к своему закономерному завершению (появились даже тексты в косовской прессе, что косовская оппозиция готовится в парламенте сместить премьер-министра Альбина Курти с его поста осенью, что окончательно разблокирует косовский процесс), против его близкого соратника Александра Вулина США ввели санкции, что является предупреждающим знаком для самого Вучича, а протесты в Белграде никак не утихают.

Если сербская либеральная оппозиция упустит этот момент и не объединится на волне самых масштабных протестов в современной Сербии, тогда можно готовиться ко второму десятилетию правления Вучича.

Александар Джокич

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