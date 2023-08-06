 

Рупор кремлевской пропаганды: Россия вышла на 5-е место в мире по ВВП

06.08.2023, 0:31, Разное
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Россия по итогам 2022 года вышла на 5 место в мире по ВВП, обогнав Германию, которая благодаря своей чудесной политике угнетения собственной промышленности свалилась на шестое. Россия безусловно понесла экономические издержки в 2022-м году, но Германия понесла их еще больше, что собственно и позволило РФ выйти на 5 место в мире по ВВП. 4-е место, которое занимает Япония относительно недалеко, но маловероятно, что этот разрыв получится быстро приодолеть. В ближайший год ожидается скромный рост ВВП в 2-2,5%.

Источник: Colonel Cassad


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