 

Мнение: С колен – и обратно

06.08.2023, 0:05, Разное
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Что-то сдается мне, что Россия вернется в “зерновую сделку” буквально в течение пары недель. И то, если Путин из последних сил захочет еще покочевряжиться.

Дело в том, что терять собственную торговлю (особенно нефтью!) из черноморских портов Москве уж совсем не с руки. А последние украинские атаки морскими дронами (на мост, на БДК, на танкер) показали, что реальных средств борьбы с ними у ЧМФ нет.

Так что вопрос теперь только в том, как “обставить” это самое “возвращение в сделку” – чтобы не выглядело уж совсем прогибом. И это будет такая репетиция аналогичного прогиба уже по СВО в целом. Ждем-с.

Источник: Размышления вольного социолога


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