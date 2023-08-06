Как отучить собаку от постоянного лая

Многие владельцы домашних питомцев сталкиваются с серьезной проблемой – постоянным лаем собак. Как правило, четвероногий друг издает громкие звуки, чтобы продемонстрировать свою реакцию на внешние факторы. Однако случается и так, что животное лает без очевидной на то причины и в любое время суток.

Звуковой сигнал может быть следствием скуки или чувства одиночества, демонстрацией радости или желания поиграть, а также реакцией на неприятный раздражитель. Так или иначе, от постоянного лая собаку можно отучить за семь простых шагов.

Прежде всего необходимо определить причину постоянной реакции. Если собаку не устраивает конкретный предмет интерьера, стоит задуматься, возможно у питомцы лучше развито чувство вкуса, поэтому от неприятной ему вещи лучше избавиться.

Если же ваш питомец не эстет, то постарайтесь приучить его к раздражителю. Например, собаке может не нравиться звук телевизора. Значит нужно заставить его вести себя спокойно при работающей технике, постепенно повышая громкость и хваля животное за примерное поведение.

Причиной вечного лая может быть и скука. Если вы не можете лично уделять питомцу много времени, обеспечьте его дополнительной нагрузкой. Например, занять собаку помогут игрушки-головоломки для животных.

Четвертной шаг, в принципе, является я обязательным для всех владельцев собак. Питомцев необходимо дрессировать и обучать ряду команд. Если животное будет знать команду “тихо”, то и с лаем справиться легче будет.

Не лишним будет выделить для питомца личное пространство, где оно сможет чувствовать себя защищенно от раздражителей. Шестой шаг – поощряйте спокойное поведение собаки. Наконец, не лишним будет обратиться с проблемой к ветеринару или кинологу.