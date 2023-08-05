Модные стрижки осени на волосы средней длины: лучшие варианты для женщин за 60

Вам не хватает смелости для стрижки пикси и вы уже устали от своих длинных волос? Тогда отдайте предпочтение стрижке для волос средней длины. Для стиля нет возрастных ограничений, и каждая женщина может и должна носить такую прическу, которая ей нравится. И, к счастью, выбор современных стрижек для женщин за 60 настолько велик, что определенно найдется что-то, что подойдет вам.

Шегги

С возрастом волосы теряют объем и эластичность. Слоистые стрижки для волос средней длины — идеальный способ противодействовать этому и создать свежий образ. Неудивительно, что стрижка шегги заняла первое место среди самых красивых причесок для женщин старше 60 лет.

Она снова набирает популярность и великолепно смотрится на женщинах всех возрастов.

Лохматый боб

Если стрижка шегги кажется вам слишком небрежной, то лохматый боб — идеальная стрижка для волос средней длины. Модная прическа по-прежнему выглядит многослойной, но покоряет нас вечной элегантностью классического длинного боба.

Чтобы придать вашим волосам больше объема, сделайте лохматый боб с игривой пляжной волной. Носите волосы прямо или завяжите их в элегантную прическу, чтобы придать изысканный вид.

Стрижки с челкой

Когда дело доходит до стрижек для волос средней длины, которые делают нас моложе, челка остается нашим бесспорным номером один. Классическая объемная челка автоматически привлекает внимание к области глаз и идеально подходит для маскировки мелких морщин на лбу. Прически с челкой для женщин за 60 прекрасно обрамляют лицо и придают ему больше формы и структуры.

Неважно, носите ли вы шегги или многослойный боб, челка — отличный способ обновить любую стрижку и добавить ей стильности.

Удлиненный боб

Легкая в укладке, очень элегантная, боб – одна из тех стрижек, которые, вероятно, никогда не выйдут из моды. Волосы заканчиваются примерно на уровне плеч, что дает много возможностей для различных укладок. Можно носить их распущенными, можно собирать в элегантный пучок.

Асимметричный боб

В то время как аккуратно подстриженные волосы всегда выглядят стильно, асимметричные прически для женщин старше 60 лет кажутся немного более современными и игривыми. Асимметричная стрижка придает волосам пышность и объем и создает волнующий образ.

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Рваный боб

Эта трендовая прическа очень универсальна и может быть прекрасно адаптирована к любой форме лица и типу волос. Небольшой совет: многослойный боб выглядит особенно круто для пожилых женщин, если волосы заканчиваются чуть ниже подбородка.

Блант боб

Дерзкая, шикарная и элегантная — та стрижка, вероятно, является классикой среди причесок для волос средней длины и впечатляет своей вневременной элегантностью. В отличие от рваного боба, волосы подстрижены ровно до одной длины.

Но это еще не все. Блант боб также обеспечивает больший объем и динамику и идеально подходит для того, чтобы тонкие волосы выглядели гуще. Если прическа кажется слишком строгой, можно дополнить образ воздушной косой челкой.

Кефаль

Кефаль является культовой стрижкой семидесятых и возвращается опять в моду предстоящей осенью. Здесь волосы коротко подстрижены спереди и немного длиннее сзади. В зависимости от вашего настроения вы можете сделать ретро-стрижку небрежной или с романтическими пляжными волнами.

С седыми бликами

Седые волосы в этом году популярны как никогда. Хватит закрашивать седину. Нужно гордиться своим возрастом. Почему бы не дополнить стрижку на волосы средней длины седыми бликами? Даже молодые девушки окрашивают волосы в модный оттенок, и прическа выглядит невероятно лестно и стильно. Вы также можете подобрать темно-платиновый оттенок, чтобы сделать образ более современным и самобытным.