Ошибки в выпрямлении волос: чем они вредят локонам, и как избежать промахов

Выпрямление волос — достаточно рядовая и обыденная для многих девушек процедура. Она помогает избавиться (или хотя бы замаскировать) посеченные кончики, сделать волосы боле гладкими, ровными, чтобы они не пушились и укладка надолго сохранялась в первозданном виде. Однако для того, чтобы процедура прошла успешно, нужно не совершать некоторые досадные ошибки. Рассмотрим самые распространенные.

Игнорирование термозащиты

Термозащитное средство — это «рыцарь в сияющих доспехах» для защиты ваших драгоценных волос от повреждений, вызванных горячей укладкой. Это должно быть важным шагом в уходе за волосами каждый раз, когда вы используете тепло. Использование термозащитного спрея является обязательным, так как он создает защиту для ваших волос, образуя тонкую пленку вокруг каждой пряди. Благодаря этой пленке волосы не обжигаются, а плавно нагреваются. Эта пленка создает барьер от жары, позволяя волосам плавно нагреваться, не обжигая их экстремально.

Не тот утюжок

Когда дело доходит до выпрямления волос, выбор правильного инструмента для ваших волос имеет решающее значение для достижения наилучших результатов без ненужного повреждения. К счастью, выяснить, какой именно прибор нужен, несложно. Если у вас тонкие волосы или волосы, которые слишком быстро повреждаются, рекомендуется выбрать выпрямитель для волос с керамическими пластинами, поскольку они равномерно распределяют тепло. Тем, у кого густые волосы, из-за которых процесс выпрямления занимает много времени, стоит выбрать титановые пластины, так как они быстро нагреваются и выдерживают высокие температуры. Если у вас волнистые, кудрявые или вьющиеся волосы, вам лучше всего подойдет выпрямитель с турмалиновыми пластинами. Турмалиновые пластины прекрасно выпрямляют волосы даже при низких температурах, помогая удерживать влагу в волосах, что важно для любой кудрявой девушки.

Уровень нагрева либо слишком высокий, либо слишком низкий

Найти правильную температуру для ваших волос может быть сложной задачей, так как использование слишком низкой или слишком высокой температуры может привести к плохой прическе. Очень важно правильно подобрать температуру для успешного и безопасного сеанса выпрямления волос. Давайте разберемся, какие температуры лучше всего подходят для каких типов волос.

Для тонких и хрупких волос – между 120 и 150 градусами, для нормальных — 165-176, для волнистых — до 190, для жестких — от 190 до 210.

Многократное выпрямление каждой пряди

В идеале вы должны пройти по каждой секции волос только один раз. Многократное воздействие тепла может повредить ваши волосы, даже если вы используете более низкую температуру. Многократное прохождение волос между пластинами утюжка создает трение, которое может повредить кутикулу, защитный внешний слой ваших прядей волос.

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Грязный утюжок

Средства для укладки, сыворотки и лаки для волос со временем могут скапливаться на пластинах утюжка для волос. Этот налет снижает эффективность инструмента и может даже попасть на волосы во время укладки, что точно нежелательно. Чистка утюжка — простой процесс, который нужно сделать привычной рутиной. Когда прибор остынет, достаточно протереть пластины тканью из микрофибры, смоченной в медицинском спирте.

Выпрямление влажных волос

Волосы наиболее слабы, когда они мокрые, и высокая температура от утюжка может превратить воду в волосах в пар, что приведет к ломкости волос и повреждению кутикулы. Чтобы избежать этой оплошности, всегда проверяйте, чтобы ваши волосы были полностью сухими, прежде чем выпрямлять их. Если волосы влажные, высушите их феном.

Отсутствие разделения на пряди

Независимо от того, как сильно вы спешите, брать толстые пряди волос для выпрямления неправильно. Их нужно разделять на более мелкие пряди. Тогда утюжок сможет качественно обработать каждый участок. Рекомендуется разделить волосы как минимум на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю, закрепив каждую заколкой или заколкой. Начните с нижней части, взяв меньшую часть и проведя по ней утюжком. Как только вы закончите выпрямление одной пряди, отсоедините следующую и продолжайте в том же духе. Этот простой подход обеспечивает выпрямление всей шевелюры, а не только некоторых частей спереди. Вы тянете выпрямитель вниз, а не вверх, в результате чего волосы становятся плоскими.

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Неправильная техника

Для некоторых людей, особенно с тонкими волосами, выпрямление может привести к значительной потере объема волос, делая их плоскими, почти сальными. Однако этого можно легко избежать с помощью правильной техники выпрямления волос.

Закрепите пластины утюжка как можно ближе к корням волос, осторожно потяните волосы вверх, пока вы скользите по них утюжком. Тогда появится объем на макушке, который имитирует только что распущенную прическу. Чтобы освоить эту технику, разделите волосы на удобные пряди и проработайте каждую из них. Это, казалось бы, небольшое изменение кардинально изменит внешний вид ваших волос.

Некачественный инструмент

Найти хороший утюжок на любой бюджет возможно. Однако, если вы любите выпрямлять волосы и укладываете локоны не менее 2-3 раз в неделю, инвестиции в профессиональный инструмент вполне разумны и правильны. Профессиональные инструменты для выпрямления волос часто имеют расширенные функции, такие как точный контроль температуры, быстрое время нагрева и равномерное распределение тепла. Они предназначены для минимизации повреждений и обеспечения оптимальных результатов, делая ваши волосы гладкими, гладкими и ультрамягкими. Выбирая профессиональный утюжок, ищите известные бренды, которым доверяют парикмахеры.

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Чрезмерное давление

Это распространенная ошибка, которая может не только оставить неприглядные линии и следы у корней, но и привести к трению и ломкости волос. Сеанс выпрямления может быстро превратиться в выдергивание волос, когда одна прядь запутывается в утюжке. Это ситуация, с которой мы все сталкивались, и она определенно не для слабонервных. Чтобы избежать этого и добиться безупречного результата, помните, что залог успешного выпрямления волос заключается в нежном прикосновении. Вместо того, чтобы сильно надавливать, используйте достаточное давление, чтобы плавно провести утюжком по волосам. Ваши волосы скажут вам спасибо за бережное отношение к ним, и вы получите красиво выпрямленные пряди, которые станут гладкими без повреждений.

Спутанные волосы

Метод расчесывания — это техника выпрямления волос, в которой используется расческа (предпочтительно с мелкими зубьями), чтобы избавиться от узлов во время выпрямления утюжком. Вот, как это работает: сначала возьмите небольшую прядь уже разделенных на секции волос. Затем возьмите термостойкую расческу. Расположите зубья расчески близко к корням, оставив немного места, чтобы поместить за ними утюжок. Сначала переместите расческу, осторожно скользя ею вниз по пряди, и сразу же скользите утюжком. Великолепие этой техники заключается в плавном сочетании расчесывания и выпрямления.

Выпрямление при запахе горелых волос

Запах горелых волос указывает на то, что утюжок слишком сильно нагревается или вы слишком долго держите его на одном месте. Оба сценария могут привести к выпадению волос. В лучшем случае чрезмерное воздействие высокой температуры приведет к сухости или секущимся кончикам. В любом случае вам, вероятно, придется отрезать пораженную часть волос. Если вы когда-нибудь почувствуете запах паленых волос, немедленно прекратите нагревать их, дайте им остыть и постарайтесь спасти ситуацию, используя кондиционер для сохранения красоты и здоровья локонов.