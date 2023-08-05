Мнение: Почему россияне стали меньше курить, лечение потери памяти и российский препарат для насыщения крови

1. Читатели уточняют по поводу снижения объёмов продаж сигарет. Как я предполагаю, дело отнюдь не в росте цен на табак… или, точнее, не только в нём:



…в Россию поступал большой объем контрабанды — сигарет. В том числе с новых территорий (информация на 2019 год, газета «Версия»).

Я никогда не был курильщиком. Два моих друга бросили, ещё один резко снизил потребление сигарет.

Среди молодого поколения в моде вейпы, но значительная часть вейпов «заряжается» безникотиновыми жидкостями. В молодом поколении значительно меньше классических курильщиков.

Старшее же поколение уменьшает постепенно потребление — врачи очень активно настаивают, чтобы пациенты бросали курение. Главные агитаторы против курения — врачи. Большинство курильщиков, кого я знаю, бросили курение или уменьшили его значительно по настоянию врачей.

Соответственно, контрабанда сильно искажает статистику потребления. Тем не менее, я уверен, что потребление снижается. За счет старения населения — старшие массово и вынужденно бросают курение под влиянием врачей, а не пропаганды и акцизов. Страх смерти — самый сильный фактор. Кому люди поверят? Пропаганде на пачках сигарет или врачам? Врачам.



А вот молодые либо не начинают курить, либо курят вейпы. В значительной доли безникотиновые…

В комментариях также пишут, что некоторые делают себе жижу для вейпов самостоятельно, прямо на кухне. Как, из каких ингредиентов, мне даже предположить страшно, но причин сомневаться в словах читателей у меня нет.

2. Учёные открыли биологический механизм, из-за которого снижается память с возрастом. Это открывает дорогу для создания эффективных лекарств от возрастного ослабления памяти (ссылка):



Команда из Колорадского университета обнаружила центральный механизм естественного снижения когнитивных функций. В его основе лежит неправильная регуляция белка CaMKII, который имеет решающее значение для функции памяти и обучения, пишет EurekAlert.

Эксперименты показали, что неправильная модификация CaMKII вызывает нарушения синаптической пластичности и памяти, которые отражают естественный процесс старения у человека.

«Открытие предлагает конкретные стратегии для фармакологического лечения», — заявил соавтор исследования Уилли Байер.

Между тем терапевтический эффект будет только при естественном старении, утверждают ученые. Вряд ли механизм сработает при снижении когнитивных функций на фоне нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция.

В настоящее время команда занимается разработкой препаратов для прямого воздействия на CaMKII. В дальнейшем новые лекарства протестируют в доклинических моделях, чтобы оценить долгосрочный эффект на организм.

Вообще, последние пару лет сообщают про массу новых лекарств от деменции и от Альцгеймера — некоторые уже даже потихоньку испытывают на людях. Насколько я понимаю, пока что новые лекарства лечат не саму болезнь, а симптомы, но и это уже очень много.

3. Очередная хорошая новость про импортозамещение, на этот раз в медицинской сфере (ссылка):

Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» разработала мембранный оксигенатор. На данный момент на российском рынке представлены аппараты зарубежных производителей.

Аппарат используют для насыщения крови кислородом и удаления из нее углекислого газа во время кардиохирургических операций, при тяжелых пневмониях, развитии острой сердечной и дыхательной недостаточности.

Оксигенатор, полностью разработанный отечественными специалистами, уже готовят к выходу на рынок. Аппарат прошел клинические исследования, сейчас идет его регистрация в российском государственном реестре медицинских изделий. После вывода устройства на рынок основными заказчиками станут больничные стационары.

Компания «Оксикор» планирует локализовать производство мембранного оксигенатора на площадке «Печатники» в Москве. Запуск первой очереди намечен на сентябрь 2023 года, второй — на январь 2024-го. На первом этапе планируется выпуск 10 тысяч аппаратов, далее он вырастет до 50 тысяч единиц в год.