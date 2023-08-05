Рупор кремлевской пропаганды: Газета “Возбуждение”

Газета "Возбуждение"

Что вы знаете об упоротости?

19 марта 1918 года в Самаре для венгерских военнопленных и интернационалистов вышел первый номер венгерской газеты "Эбредеш" ("Пробуждение").

Фишка была в том, что чехословацкие и немецкие газеты отказались делиться с венграми шрифтами и те набрали номер НА ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ РУССКИМИ БУКВАМИ.

Никто, в итоге, кроме редакции, газету прочесть не мог – венгры в массе своей славянского алфавита не знают.

Ситуация исправилась с приездом в Самару Ярослава Гашека, который поделился чешскими шрифтами и газета стала называться нормально – "Ébredés".

При составлении сборника "Венгерские интернационалисты в ВОСР" обнаружить этот первый номер не удалось. О его выходе сообщила газета "Солдат, рабочий и крестьянин" от 19, 20 и 21 марта 1918 года, причем в номере от 19 марта венгерская газета ошибочно названа как "Возбуждение".

(с) Григорий Циденков

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