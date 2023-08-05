 

Мнение: Есть ли в России элита

05.08.2023, 22:50, Разное
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Очень любят у нас говорить о некой “российской элите”, “элитариях” и т.п. – подразумевая под ней обычно или неких “олигархов”, или высшее чиновничество (которое тоже олигархи), или каких-то генералов-силовиков и прочую нечисть. Гораздо реже (или почти никогда) говорят как об “элите” о выдающихся российских ученых, писателях или деятелях искусства (видимо, подразумевая, что для элитного статуса у них недостаточно денег).

Но все эти определения не только режут слух, но и в принципе неверны. На самом деле в России вообще нет элиты в нормальном смысле – ни в каком виде. Ведь определение элиты очень простое, ни количество денег на счету, ни статус в чиновничьей иерархии, ни звание в армии или жандармерии к нему не имеют отношения.

Элита – это люди, которые могут делать всё, что они захотят, и могут не делать то, что они не хотят, причем второе даже важнее первого. В этом смысле элиты в РФ нет вовсе, и даже Путин, очевидно, ею не является.

Источник: Размышления вольного социолога


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