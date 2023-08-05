Чехова откровенно о пластических операциях: Комплексы в голове

Вопрос пластических операций обрел новую актуальность после того, как звездный хирург Тимур Хайдаров оказался в центре скандала из-за обвинений в некачественной работе.

Многие звезды шоу-бизнеса стали высказывать свое мнение о пластической хирургии. Так, не осталась в стороне и телеведущая Анфиса Чехова.

Она сообщила, что не сторонница пластической хирургии и сама лично ничего в своем теле перекраивать не собирается. “Я считаю, что самооценку не повысить, ложась под нож. Изменения во внешности дают временный эффект эйфории. Комплексы в голове, а не на лице и не на теле”, – убеждена Чехова.

Ранее Анфиса Чехова рассказала, что хотела бы уехать из России. При этом она пояснила, что это желание связано с ее мечтами пожить в разных странах. Чехова отметила, что это никак не отражается на ее отношении к России. телеведущая просто хочет познать мир с разных сторон.

Ранее Анфиса Чехова говорила о том, что в ее жизни были отношения, в которых она отдавала себе отчет, что возлюбленный не сможет стать хорошим отцом. Поэтому этот роман не привел к свадьбе и закончился, когда чувства сошли на нет.