 

Россиянам напомнили о возможности зарабатывать на дачном урожае

05.08.2023, 22:45, Новости дня
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Дачный участок может стать небольшим денежным подспорьем для владельца. Профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова рассказала, как можно абсолютно законно зарабатывать на урожае.

По словам специалиста, на излишки сельскохозяйственной продукции существует довольно большой спрос. “Цены на овощи и фрукты в магазинах растут. Да и закон не запрещает продавать излишки урожая без уплаты налога, при условии, что продукция выращена на собственном участке, не превышающем площади 0,5 гектара и без использования наемного труда”, — цитирует специалиста интернет-издание “Подмосковье сегодня”. При этом Проданова напомнила, что до продажи необходимо взять справки от местной администрации или председателя СНТ о соответствии продукции вышеназванным критериям.


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