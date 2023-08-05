 

Лада Дэнс попала в аварию и получила серьезную травму

05.08.2023, 21:30, Новости дня
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Певица Лада Дэнс попала в аварию. Это произошло во время возвращения певицы с частного выступления.

По информации телеграм-канала “112”, в результате аварии она была госпитализирована с сотрясением мозга и ушибом позвоночника. По предварительным данным, ДТП произошло на 52-ом километре Симферопольского шоссе. На место были прибыли сотрудники скорой помощи, которые доставили Ладу Дэнс в медицинское учреждение.


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