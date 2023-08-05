 

“Задержка”: с Тодоренко произошла неприятная ситуация в аэропорту

05.08.2023, 21:30, Новости дня
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Регина Тодоренко — трудоголик. Знаменитость умудряется совмещать карьеру и семью, что дает ей весьма успешно.

Ведущая призналась, что сейчас переживает самый сложный период своей жизни. Дело в том, что 2023 года Тодоренко снялась в двух фильмах, представила свою книгу сказок и сейчас пишет вторую. Кроме того, звезда занимается бизнесом и инвестициями.

“Стою сейчас в аэропорту. Просто умираю, засыпаю после съемочного дня. В данный момент у меня задержка рейса”, — не без сожаления отметила супруга Влада Топалова.

Стоит отметить, что ведущая спешила в Тюмень на съемки, но в назначенный час в студии так и не появилась. Из-за погодных условий самолет приземлился в Екатеринбурге.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что ребенок Тодоренко и Топалова разбил голову во время отдыха в Турции. По словам ведущей, ребенок хотел опереться на мягкий пуфик, но кто-то ему помешал. В результате Майкл упал затылком на скос ступеньки.

Мальчика госпитализировали. Ему потребовалась операция. “Хочется забрать всю эту боль себе”, — писала Регина.


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