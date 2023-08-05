Мнение: О колоссальных потерях и большой проблеме… Почему Украина не Франция?

На самом деле, #Украина потеряла намного больше людей, чем значится в секретных военных сводках и оценках OSINT-аналитиков. Во многие разы больше. Но речь не о цифрах, а о связанной с ними реальной проблеме. Которая ещё долго будет отравлять жизнь целым поколениям.

Тема «чувствительная», потому — под кат.

Каждый раз, когда с украинцем и «заукраинцем» заходит разговор о цифрах украинских потерь, неизменно всплывает этот рефрен: «Ага, русский предлагает сдаться. А не шёл бы ты, русский, вслед за своим военным кораблём?». И это ещё вежливо.

Но почему поиск любого мирного решения, исключающего немедленную и полную капитуляцию, а также последующую «аннигиляцию» России в украинском дискурсе называется сдачей? Из-за уже сделанных «вложений»? Экономистам хорошо известен этот эффект — и он не свидетельствует об уме подверженных ему.

Чтобы не зацикливаться на дне сегодняшнем, с его эмоциональными бурями, предлагаю вспомнить уроки истории. Польша vs Франция во Второй мировой.

Польша «героически сопротивлялась агрессору» — и в ходе осенней кампании 1939 года, и в период оккупации. Она потеряла около 6 млн чел. убитыми и умершими в гетто и концлагерях за шесть лет.

Франция «быстро сдалась» и, к слову, во Французском Сопротивлении в 1940-43 гг. участвовали менее 100 тыс. чел. на 40-миллионную страну (в 1944-м — уже 400 тыс. чел.). Французов было убито и умерло от ран 620-650 тыс. чел. без учёта воевавших в частях Вермахта. То есть, в десять раз меньше, чем поляков.

Что в итоге?

Сегодня есть и независимая Польша, и независимая Франция.

Но Франция ещё в 1945 году вошла в число держав-победительниц, получила свою зону оккупации Германии, место постоянного члена СБ ООН и прочие плюшки, став второй по размеру экономикой Европы. А Польша, потеряв 20% населения в ходе «героического сопротивления», была де-факто подарена Сталину и ещё 45 лет пребывала в советском блоке. Сейчас её душевой ВВП — примерно треть от французского: цена отставания почти на полвека.

Ну и так, ещё факт: каждый четвёртый убитый в 1940-44 гг. француз стал жертвой «освободительных» бомбардировок союзников по антигитлеровской коалиции. То есть, вне связи с «оккупацией».

Так чей выбор был мудрее в историческом контексте?

И почему страна «европейского выбора» напрочь отвергает европейскую мудрость?

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