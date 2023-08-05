 

Онколог Карасев посоветовал обследоваться при стойкой повышенной температуре

05.08.2023, 20:25, Разное
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Опасным патологическим сигналом, требующим медицинской проверки, может стать держащаяся долгое время температура тела 37 и более градусов, предупреждает известный врач-онколог Иван Карасев. Он отмечает, что небольшие изменения в самочувствии могут стать симптомами злокачественных процессов, поэтому россиянам следует бдительно следить за своим состоянием и не игнорировать подобные изменения.

“Если что-то долго не проходит, то это повод дообследоваться”, – подчеркивает доктор, призывая обращаться к врачам при появлении каких-либо новых нездоровых состояний организма, даже если они кажутся безобидными. Особое внимание следует уделить стойкой повышенной температуре тела, особенно 37 градусов и выше, которая не связана с ОРВИ и длительное время не проходит.

“Повышенная температура тела без признаков ОРВИ сама по себе не указывает напрямую на онкологию, но это может быть признаком воспалительных процессов в организме”, – объясняет доктор Карасев. Кроме того он подчеркивает, что стойкое покашливание или кашель также требуют обследования.

“Если кашель не проходит и приемом препаратов в течение продолжительного времени не помогает, необходимо как можно скорее обратиться к врачу”, – рекомендует онколог.


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