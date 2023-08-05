 

Гузеева привела собаку на съемки нового сезона “Давай поженимся”

05.08.2023, 20:10, Новости дня
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Лариса Гузеева — крайне эксцентричная личность. Многие помнят точные высказывания телеведущей в эфире программы “Давай поженимся”, которые мгновенно становились крылатыми фразами.

Недавно Лариса Андреевна заявила о выпуске нового сезона программы. При этом вести его знаменитость решила с домашним питомцем. Знаменитость показала себя в гримерке, где красовалась в наряде синего цвета. Рядом с ней был собака по кличке Жужа.

“Я ведь почему раньше такая злая была? Потому что у меня собанюшеньки не было!” — объяснила ведущая. Телеведущая показала видео, где ей делают укладку, а в кардигане сидит собака. Поклонники пришли в умиление, отметив, что две дамы на видео прекрасны.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что телеведущая Лариса Гузеева появится в новых выпусках передачи “Давай поженимся!”. Первый канал официально разместил соответствующий анонс.

“На Первом скоро стартует новый сезон программы “Давай поженимся!”, — цитировали заявление СМИ. Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что Гузеева станет новой ведущей шоу “Голос. 60+” на Первом канале.


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