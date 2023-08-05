 

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

05.08.2023, 20:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В России фильм на больших экранах не выйдет, оценить пластиковый мир можно будет только на стриминговых сервисах. Однако мода на розовый все же тоже дошла, и многие артисты уже примерили на себе barbicor.

“Дни.ру” решили вспомнить отечественных звезд, которые в своей карьере выбирали “розовые” образы для выходов на красные дорожки и на сцену.

Лариса Долина в барби-образе получала премию “Золотой граммофон”.

Лолита в ярком платье-комбинации.

Анастасия Волочкова в середине нулевых решила не мелочиться и выбрала свадебное платье с розовым подтоном.

Светлана Хоркина в элегантном платье вполне в стиле Барби.

Алла Пугачева в своем классическом балахоне цвета фуксии.

Завершаем “розовый” парад Ольгой Бузовой в романтичном розовом платье.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Лада Дэнс попала в аварию и получила серьезную травму

05.08 / “Задержка”: с Тодоренко произошла неприятная ситуация в аэропорту

05.08 / Вести – табачок врозь — в Польше прихлопнули нелегальную табачную фабрику украинцев

05.08 / Гузеева привела собаку на съемки нового сезона “Давай поженимся”

05.08 / Бывший британский дипломат – попытка финансового блицкрига против России стала грандиозным просчётом Запада

05.08 / Forsal – противостояние России и Украины всё ближе к затяжному конфликту

05.08 / “Не смогла”: на возлюбленную Прилучного свалились трудности перед выходом из декрета

05.08 / Ресторатор Алексей Васильчук: программа “Миллион призов” помогает бизнесу и горожанам

05.08 / Известный продюсер оценил идею запрета эзотериков и карт Таро

05.08 / Семенович нарушила данное самой себе обещание: Мне не стыдно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика