Бывший британский дипломат – попытка финансового блицкрига против России стала грандиозным просчётом Запада

Страны Запада, которые рассчитывали в кратчайшие сроки разрушить российскую экономику при помощи санкций, допустили серьёзный просчёт, убеждён экс-сотрудник MI6 и бывший член дипкорпуса Великобритании Алистер Крук. Как заявил Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, эта ошибка стала результатом скверной работы разведслужб, которые так и не поняли, насколько изменилась РФ за два минувших десятилетия.

АЛИСТЕР КРУК, бывший британский дипломат, экс-сотрудник MI6: Когда этот процесс запускали, он базировался на совершенно иных предпосылках — а именно на том, что финансовая война позволит достичь победы, и притом очень быстро.

Предполагалось, что, когда на Россию наложат санкции… как помните, министр иностранных дел Франции, а вернее министр финансов, говорил тогда, что, дескать, мы обрушим российскую экономику, всё это закончится, а потом мы вернёмся и уже очень скоро будем закупать по дешёвке сырьё и энергоресурсы.

Итак, основным фронтом этой войны с самого начала был финансовый конфликт, который должен был привести к финансовому краху, за которым последовали бы политические волнения в Москве. Ну а украинский конфликт изначально был дополнительным, добавочным элементом, который бы позволил создать ещё больше давления на Путина и на российское правительство и, как они надеялись, в итоге привёл бы к расколу и распаду России.

То есть расчёт с самого начала был неверным. А Европа думала, что, когда она прекратит закупать российские энергоресурсы, страна придёт к краху, потому что ей будет просто некому их продавать, — и это тоже оказалось абсолютно неверным решением.

Как мне кажется, именно поэтому мы пришли к нынешней неловкой ситуации, когда мы пытаемся следовать версии событий, которая не имеет никакого смысла. А всё потому, что эта версия была основана на первоначальных оценках разведки, переданных европейцам, и оценки эти вошли в число грубейших заблужений нашей эпохи: заявлялось, что финансовые санкции обрушат финансовую систему России, как в 1997-м, а это приведёт к политической нестабильности. Они просто не подготовились и не приняли во внимание, насколько изменилась РФ за последние 20 лет.

Дата публикации 03 августа 2023 года.



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