Forsal – противостояние России и Украины всё ближе к затяжному конфликту

В ближайшее время русские не захотят идти на большой риск, да и украинцы тоже не в состоянии поставить всё на одну карту, потому что им крайне сложно компенсировать потери, считает польский аналитик Кшиштоф Войчал. В интервью Forsal он отмечает, что в сложившейся ситуации обе стороны намерены сохранить силы с расчётом на затяжной конфликт, поэтому какого-либо прорыва ожидать точно не стоит. При этом, по его словам, РФ ближе к окончательной победе: она в состоянии эффективно защищаться и выжидать, пока украинцы потеряют свои силы.



AP

Поляки не должны считать, что украинский конфликт не имеет к ним никакого отношения, потому что такая точка зрения крайне вредна для национальных интересов их страны. «Её цель — ослабить стремление поляков помогать Украине и в результате привести к геополитической пассивности нашего государства. Благодаря этой пассивности русские смогли бы расправиться с Украиной. И тогда у Польши и поляков возникли бы проблемы. И здесь речь идёт не об угрозе полномасштабной войны… Я имею в виду широкомасштабную гибридную войну, которая проводится в том числе против Польши», — заявил в интервью Forsal польский эксперт Кшиштоф Войчал.

По его словам, при таком сценарии Польша может быть сильно подвержена террористическим актам, диверсиям и уничтожению стратегической инфраструктуры. В результате царящий хаос и снижение чувства безопасности могло бы как вылиться в глубокий социальный, экономический кризис, так и затронуть область безопасности.

В беседе он также обратил внимание, что на настоящий момент в западной, в том числе и польской инфосфере, ведётся информационная война. «Россияне и украинцы борются за души, потому что от отношения западных обществ зависит, будут ли политики Запада более или менее склонны оказывать помощь Украине. Следовательно, российско-украинский фронт на информационном уровне находится не на Украине, а в инфосфере западных стран», — пояснил аналитик.

Кшиштоф Войчал уверен, что РФ всё-таки хочет взять под контроль всю Украину. По его словам, Москва сделала ставку на конфликт на истощение; она также смирилась с тем, что западные санкции будут длиться годы. Одновременно он считает, что перспектива такого конфликта не сулит Украине ничего хорошего. Её ресурсы на исходе, а военный потенциал зависит исключительно от поставок с Запада. «Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем хуже будет положение Украины после его окончания. Даже если Украина сможет себя защитить», — признал он.

Польский эксперт полагает, что в ближайшее время русские не захотят идти на большой риск, да и украинцы тоже не в состоянии поставить всё на одну карту, потому что им крайне сложно компенсировать потери. В сложившейся ситуации обе стороны намерены сохранить силы с расчётом на затяжной конфликт, поэтому какого-либо прорыва ожидать точно не стоит. «Это меня приводит к неизбежному заключению, что русские ближе к окончательной победе, потому что они заняли много территории в ходе первого этапа войны — и теперь они в состоянии эффективно защищаться и выжидать, пока украинцы, желающие вернуть оккупированные территории, утратят свои силы. Следовательно, мы можем иметь дело со сценарием затяжного конфликта, который разрешится только спустя несколько лет», — добавил он. Ввиду такой ситуации он призывает усиливать санкционное давление на Россию и провоцировать её на поспешные и необдуманные действия на поле боя, а также совершение ошибок.

В беседе он забегает вперёд и говорит, что после завершения конфликта Украина либо станет обузой для Польши, если она не получит поддержки от богатых западных государств и институтов, либо, в противном случае, Варшава точно не станет приоритетным направлением внешней политики Киева. Украинцы неизбежно будут искать ресурсы для восстановления страны, и в этом плане Польша не в состоянии конкурировать с Германией, Францией, Великобританией или США. В результате именно эти страны будут иметь большее влияние на Украине. По его мнению, Варшаве надо мыслить реалистично: в настоящее время нет шансов для какого-либо политического польско-украинского союза, по крайней мере, в обзоре нескольких лет после окончания конфликта.

Однако в долгосрочной перспективе обе страны будут обречены, и в итоге им придётся вступить в политический союз. «Однако суть состоит в том, чтобы сами украинцы поняли, что это в их интересах, и чтобы они проявили инициативу. В противном случае он потерпит неудачу. Такой сценарий будет возможен, когда Украина встанет на ноги, но не раньше», — объяснил он.

Аналитик также указывает на парадокс польской безопасности: чем опаснее РФ для НАТО, тем большую поддержку Польша получает от альянса. Следовательно, после окончания украинского конфликта Польше придётся стать более независимой и более самостоятельно нести ответственность за собственную безопасность, которая во многом зависит от того, что происходит в соседних странах. «Польша должна подготовиться к роли лидера всего региона. Никто другой за нас это не сделает. Мы самое большое и сильное государство так называемого восточного фланга НАТО», — отмечает он. По его словам, перед лицом истощённой после конфликта Украины Польша должна думать амбициозно и готовиться к новой для неё роли, совершая дорогостоящие инвестиции уже сегодня. Одновременно он отмечает, что Германия всеми способами пытается помешать Польше стать важным игроком в ЕС и политическим лидером в регионе.«…Но мы надёжный союзник, это мы показали и продолжаем показывать на примере Украины. Германия доказала, что она ненадёжная страна, Берлин был готов поставить интересы Москвы выше интересов Киева. На самом деле именно авторитет — одна из важнейших политических валют», — объясняет он. Второе преимущество Польши заключается в её военном потенциале и нежелании соседской Германии сильно тратиться на вооружения, потому что она, в отличие от Польши, чувствует себя в безопасности.

Эксперт полагает, что присоединение Польши к натовской программе по совместному использованию ядерного оружия чрезвычайно сложная тема для американцев. «Будь я на их месте, я бы воздержался от такого шага. Разве что моей целью было бы разъярить Владимира Путина. А если говорить серьёзно, то включение Польши в эту программу должно было бы стать реакцией на какие-то очень значимые действия России. И тут можно задуматься, а не является ли размещение российского ядерного оружия в Белоруссии хорошим поводом для симметричного ответа», — рассуждает Кшиштоф Войчал. Одновременно он не исключает, что факт размещения боеголовок в Польше мог бы стать предметом переговоров и возможной будущей уступкой со стороны США в переговорах с Москвой. «Безусловно, при всём этом следует учитывать, что расширение программы совместного использования ядерного оружия могло бы стать одним из факторов, ведущих к фактическому распаду соглашения о нераспространении ядерного оружия. Такой сценарий стал бы чертовски опасен для всего мира», — резюмировал он в интервью Forsal.

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