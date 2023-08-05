 

Чиновников обяжут на службе носить одежду фабрики «Большевичка»

05.08.2023, 19:33, Разное
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Президиум Всероссийского профсоюза работников государственных служб принял решение рекомендовать всем чиновникам носить одежду и обувь, произведённую в России.

В ближайшее время соответствующие поправки будут внесены в «Кодекс этики российского госслужащего», что сделает «отечественный» дресс-код обязательным.

«На наших фабриках производят прекрасные пиджаки, галстуки, брюки. Одна «Большевичка» чего стоит. Каждый государев человек должен своим внешним видом демонстрировать свой патриотизм, что сразу было видно, как он любит свою страну. Разумеется, такая продукция должна быть произведена исключительно в России»,– сообщил глава профсоюза Иосиф Гольдштейн.

На данный момент в неофициальный список рекомендованных для покупки чиновниками одежды вошла только продукция московской фабрики «Большевичка», но в ближайшее время в него планируется включить «Скороход», «Красный Октябрь», «Первомайскую» и «Северянку».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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