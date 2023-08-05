 

Рупор кремлевской пропаганды: Атака на танкер “Сиг”

05.08.2023, 19:25, Разное
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Ночью, к югу от Керченского пролива украинский морской дрон врезался в российский танкер "Сиг".
Так как танкер был пустым, то разлива нефти не произошло. Тем не менее, танкер получил пробоину и внутрь начала поступать вода. Судно потеряло ход вследствие затопления машинного отделения. Обошлось без погибших.
Сейчас ведутся работы по подводке пластыря. Угрозы затопления судна нет.

Танкер относительно новый – спущен на воду в 2014 году. Водоизмещение 8200 тонн.

В свете подобных атак, помимо атак на портовую инфраструктуру противника, было бы уместно начать уничтожать украинские суда оставшиеся в портах Одессы и Измаила. Все возможности для этого есть.
Также можно посетовать на наше отставание от НАТО в вопросах разработки морских дронов, они бы сейчас были бы отличным дополнением для атак прибрежной инфраструктуры.

С точки зрения защитных мероприятий, необходимо усиливать охрану гаваней и внешних рейдов, активнее проводить учения личного состава (у нас этим в Севастополе уже много месяцев занимаются). Также необходимо увеличение кол-ва катеров + патрульные самолеты. Противник очевидно задействует средства технической разведки НАТО для поиска уязвимостей и стремится переключать направления атак для достижения хоть какого-то эффекта. У нас как обычно достаточно замедленная реакция, когда усилением защитных мероприятий начинают заниматься после успешных атак противника, а не до.

Источник: Colonel Cassad


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