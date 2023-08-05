Онколог Карасев: дефицит мелатонина влияет на старение и развитие рака

Гормон сна мелатонин играет важную роль в поддержании здоровья, подтвердил известный онколог Иван Карасев. Он обратил внимание на важность полноценной его выработки для поддержания общего состояния организма. По словам медика, недостаток мелатонина может привести к ускоренному старению и даже способствовать развитию онкологических заболеваний.

“Научные исследования все чаще указывают на связь между недостатком сна и дефицитом мелатонина с возникновением онкологических заболеваний”, – поделился своим мнением Карасев в своем Telegram-канале.

Процесс выработки мелатонина начинается в организме человека с наступлением темноты. Этот гормон помогает регулировать цикл сна и бодрствования, способствуя засыпанию и поддержанию качественного отдыха. Однако его роль не ограничивается только этим.

“Мелатонин также обладает противовоспалительным эффектом и способствует укреплению иммунной системы. С возрастом уровень гормона становится важным фактором, влияющим на скорость старения организма”, – подчеркнул Карасев.

Специалист также отметил, что исследования свидетельствуют о более высоком риске развития онкологических заболеваний у людей, работающих по ночам и подвергающих себя дефициту мелатонина. У женщин даже небольшое снижение уровня этого гормона может увеличить риск развития опухолей молочных желез, яичников и толстой кишки.

Важно отметить, что оптимальное производство мелатонина происходит при полной темноте. Даже слабый источник света может снизить его выработку.

“Поддерживать нормальный сон и выработку мелатонина естественным путем гораздо эффективнее, чем употреблять его в виде таблеток”, – подытожил онколог.