При гипертонии и болезнях щитовидной железы лучше не выходить из дома в жару

Врач-терапевт Оксана Пивоварова выявила хронические заболевания, которые могут серьезно пострадать от аномальных летних температур. Оказавшись под воздействием жары люди с гипертонией и проблемами щитовидной железы подвергают себя риску обострения состояния.

«В условиях аномальной жары под угрозой оказываются граждане всех возрастов, страдающие гипертонией, ожирением или заболеваниями щитовидной железы, а также пожилые люди и дети», — пояснила медицинский специалист.

Дополнительно терапевт отметила, что плохое самочувствие в жару могут испытывать люди, склонные к курению, употреблению алкоголя или страдающие избыточным весом. Она предостерегает от длительного пребывания на солнце, рекомендуя ограничивать это время двумя часами, а для детей ограничение составляет всего лишь час.

Медик дала советы тем, кто вынужден выходить на улицу в жаркие дни: следует защищать голову от солнечных лучей, постоянно использовать панамы и шляпы в качестве дополнительной защиты.