Тюрьма против импичмента

Вместо того чтобы обсуждать программы основных кандидатов в президенты, США следит за судебными репортажами.



Фото: Zuma TASS

Нынешние президентские выборы в США абсолютно уникальны. Одному из главных кандидатов (бывшему президенту Трампу) угрожает тюремный срок сразу по нескольким уголовным делам, а перед другим (действующим президентом Байденом) нависла угроза импичмента.

Оба основных кандидата находятся в преклонном пенсионном возрасте (сейчас Байдену — 80, а Трампу — 77). Несмотря на наличие альтернативных кандидатур, как показывают опросы, именно Байден и Трамп в будущем году почти наверняка сойдутся в борьбе за кресло в Белом доме. Согласно новому опросу New York Times/Siena College, опубликованному 1 августа, если бы выборы прошли сегодня, оба давних соперника получили бы поровну — по 43 процента голосов. Но ничья здесь невозможна.

Опрос был произведен до того, как специальный советник Джек Смит, руководивший расследованием попыток отменить результаты выборов-2020 и штурма Капитолия 6 января, официально выдвинул обвинения в адрес Трампа и еще шести неназванных соучастников. В 45-страничном документе бывший президент обвиняется в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, заговоре с целью воспрепятствовать официальному судебному разбирательству и заговоре с целью причинения вреда, притеснения, угроз и запугивания людей в связи с их правом голоса и подсчетом их голосов, а также — в воспрепятствовании или попытке воспрепятствования официальному разбирательству.

Трамп уже дважды вызывался в уголовный суд по другим делам: ему также предъявлено 40 обвинений по делу о секретных документах, обнаруженных в его доме в Мар-а-Лаго, а также 34 пункта в обвинительном акте, связанном с финансовыми нарушениями по поводу предполагаемых выплат «за молчание» порноактрисе Сторми Дэниелс.

В четверг Трамп был вызван в федеральный суд округа Колумбия. Он прибыл в столицу из своего поместья в Нью-Джерси, где накануне бывший президент обсуждал с советниками планы предвыборной кампании и играл в гольф. В ходе краткого посещения суда Трамп назвал свое имя, возраст, подтвердил, что не принимал алкоголя и запрещенных веществ и может участвовать в слушаниях. Как и в остальных судебных процессах, 45-й президент не признал своей вины. Он назвал советника Смита «сумасшедшим», а обвинения — «охотой на ведьм» и «вмешательством в выборы-2024».

Офис Трампа распространил следующее заявление: «Почему они (минюст) ждали два с половиной года, чтобы предъявить ложные обвинения, прямо в разгар победной кампании президента Трампа на выборах в 2024 году? …Ответ — это вмешательство в выборы!

Беззаконие преследований президента Трампа и его сторонников напоминает нацистскую Германию 1930-х годов, бывший Советский Союз и другие авторитарные, диктаторские режимы». Конец цитаты.

«Ты слишком честный»

Весь мир наблюдал за выступлением Трампа на митинге 6 января 2021. А что происходило «за кадром», о том свидетельствуют документы обвинения, собранные в ходе длительного расследования минюста, и, в том числе, работы специальной комиссии Конгресса. В заключение попали записи бывшего вице-президента Майка Пенса, которые он вел в те дни. Отношения Трампа и Пенса полностью развалились после событий 6 января. Во время захвата здания Конгресса было слышно, как сторонники бывшего президента кричали «повесить Майка Пенса», поддерживая утверждения Трампа о фальсификации выборов и о том, что вице-президент «имел право» и «струсил» отклонить результаты в пользу Байдена.

В заключении прокуроры отмечают, как Пенс сопротивлялся и отвергал «заведомо ложные заявления» Трампа о фальсификации выборов и его давление на вице-президента, чтобы тот использовал свою церемониальную роль в процессе сертификации итогов выборов. Обвинение приводит несколько конкретных примеров. «29 декабря 2020 г. ответчик (Трамп) ложно сказал вице-президенту, что «департамент юстиции обнаружил серьезные нарушения» на выборах.

На самом деле все иски команды Трампа в различных штатах были отклонены судьями, потому что доказательств нарушений не было представлено. В заключении подробно описывается встреча, состоявшаяся 4 января 2021 года, за два дня до беспорядков в Капитолии. Встреча состоялась между Трампом, Пенсом и «сообщником 2» — одним из шести человек, не названных в обвинительном заключении. Предполагается, что «сообщником 2» является адвокат Джон Истман. «Во время встречи, как отражено в записях вице-президента, Трамп сделал заведомо ложные заявления о фальсификации выборов, в том числе, (цитаты): «в итоге — я выиграл каждый штат с перевесом в 100 тысяч голосов» и «мы выиграли каждый штат». Затем Трамп и Истман якобы попросили Пенса либо в одностороннем порядке отклонить законные списки выборщиков из 7 штатов, в которых президент Байден выиграл, а республиканцы составили для Трампа незаконные альтернативные списки (в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Нью-Мехико, Пенсильвании и Висконсине), либо вернуть списки выборщиков в законодательные собрания этих штатов для повторного утверждения.

Когда Пенс спросил Истмана, является ли возвращение вопроса в штаты юридически оправданным, адвокат якобы ответил: «Ну, никто не проверял его раньше». Затем Пенс сказал Трампу: «Вы слышали это? Даже ваш собственный адвокат не говорит, что у меня есть такие полномочия».

«25 декабря, когда Пенс позвонил ответчику, чтобы пожелать ему счастливого Рождества, но ответчик (Трамп) быстро перевел разговор на 6 января и свою просьбу о том, чтобы вице-президент отклонил голоса выборщиков». Вице-президент снова ответил, что у него нет на это полномочий. В обвинительном заключении также описан разговор 1 января 2021 года. Когда Пенс в очередной раз сказал Трампу, что у него нет конституционных полномочий помешать подтверждению итогов выборов, Трамп якобы ответил: «Ты слишком честный».

Накануне вызова бывшего президента в суд, Пенс, выдвинувший свою кандидатуру на этих выборах, сказал, что обвинение против Трампа является «важным» напоминанием о том, что «любой, кто ставит себя выше Конституции, никогда не должен быть президентом Соединенных Штатов. Наша страна важнее, чем один человек. Наша Конституция важнее, чем карьера любого человека. 6 января бывший президент Трамп потребовал, чтобы я выбрал между ним и Конституцией. Я выбрал Конституцию и всегда буду делать это».

Согласно результатам последних опросов, Трамп на 37 пунктов опережает ближайшего соперника в рядах республиканцев. У него 54 процента поддержки, у губернатора Флориды ДеСантиса — 37, а у Пенса, сенатора Скотта и бывшего посла в ООН Хэйли — всего по 3.

Судебные преследования Трампа увеличили число тех сторонников республиканцев, кто считает, что Байден «незаконно стал президентом». Согласно опросу CNN, это число увеличилось до 69 процентов (в начале года оно составляло 63%). Однозначный вывод — суды над Трампом пока только объединяют его сторонников внутри Республиканской партии.

Никто не берется сейчас предсказать развязку этого процесса, где Трампу выдвинуты очень серьезные обвинения.

Федеральная судья Таня Чуткан — уроженка Ямайки, назначенная на эту должность при президенте Обаме, уже показала свой непримиримый подход в отношении других фигурантов уголовных дел, связанных с беспорядками 6 января. В прошлом она выносила более суровые приговоры, чем запрашивал минюст.

Специальный советник Джек Смит призвал провести суд над Трампом «незамедлительно». Трамп не был арестован в зале суда (этого никто и не ожидал) и отпущен под обязательство не нарушать законы и являться в суд. Следующие слушания назначены на 28 августа. Эксперты, рассматривая масштаб обвинений и потенциально большое число свидетелей, полагают, что вердикта может быть придется ждать уже после выборов-2024. Первые слушания проводились магистратурным судьей, Таня Чуткан будет вести последующие заседания.

Юридическая команда бывшего президента собирается строить защиту вокруг двух пунктов. Первое — Трамп воспользовался своим правом защищать свою точку зрения в соответствие с Первой поправкой, гарантирующей свободу слова в США. Второе — он только следовал советам своих юристов и помощников, которые убеждали его, что он действовал в рамках Конституции.

Обвинения настаивает, что Трамп знал, что проиграл выборы и сознательно нарушал закон, пытаясь фальсифицировать итоги голосования.

От решения суда — третьей независимой ветви американской системы власти — как пишут американские СМИ, зависит очень многое. Процесс называют «проверкой» американской демократии и Конституции. Но это для сторонников демократов, независимых избирателей и лишь части республиканцев.

Значительная часть американского общества — сторонники Трампа — называют суд «политическим преследованием» и заранее не принимают возможного проигрыша их любимца.

Хантер — «слабое звено»

Вскоре после вынесения обвинительного заключения сын 45-го президента, Дональд Трамп-младший, утверждал в социальных сетях, что сроки предъявления обвинений «подозрительны» и призваны «отвлечь внимание» от предполагаемых правонарушений «преступного клана Байденов» — президента Джо Байдена и его сына Хантера. На митинге в Пенсильвании в минувшие выходные Трамп призвал Республиканскую партию воздержаться от какой-либо военной поддержки Украины до тех пор, пока администрация Байдена не будет сотрудничать с республиканцами в Конгрессе при расследовании предполагаемых деловых операций президента и его сына в Украине и других странах.

Напомню, что один из двух импичментов президента Трампа (важно помнить, что оба раза сенат признал Трампа «невиновным») произошел после того, как появилась аудиозапись телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором Трамп предложил приостановить ассигнованную Конгрессом помощь Киеву, если Украина не предоставит разведданные о сыне Байдена — Хантере — и его деловых отношениях в стране.

Накануне вызова Трампа в суд комитет по надзору палаты представителей, возглавляемой республиканцами, более пяти часов допрашивал бывшего делового партнера Хантера Байдена — Девона Арчера — в рамках расследования конгрессом «семейного бизнеса Байденов». Республиканцы изучают возможности объявления президенту импичмента. Хотя слушания были закрытыми, по их итогам как республиканцы, так и демократы заявили, что Арчер свидетельствовал, что за 10 лет Хантер Байден около 20 раз звонил отцу по телефону, находясь в компании коллег, но «ни разу не говорил о каких-либо деловых отношениях». Но выводы из слушаний законодатели вынесли прямо противоположные.

Член палаты представителей от Нью-Йорка, демократ Дэн Голдман, сказал журналистам, что свидетель заявил, что Хантер только продавал «иллюзию доступа» к своему отцу, брал на себя ответственность за то, что его отец сделает в качестве вице-президента, но на самом деле ничего не происходило. В свою очередь конгрессмен-республиканец из Аризоны Энди Бриггс заявил, что сказанного свидетелем достаточно для открытия расследования о вынесении президенту импичмента. Арчер, по мнению конгрессмена, свидетельствовал, что украинская газовая компания «Бурисма» обанкротилась бы раньше, если бы не был задействован «бренд Байдена».

Председатель Комитета по надзору республиканец Джеймс Комер заявил, Джо Байден был «брендом, который его сын продавал по всему миру, чтобы обогатить семью Байденов».

Белый дом расценил свидетельские показания как невыполнение обещания республиканцев представить «сенсационные доказательства». «Похоже, что широко разрекламированный свидетель республиканцев в палате представителей показал, что он никогда не слышал о том, чтобы президент Байден обсуждал дела со своим сыном или его соратниками или делал что-то неправильное», — пояснил официальный представитель Белого дома Ян Сэмс.

Накануне прошлых выборов, в 2019 году, Джо Байдена обвиняли в том, что он, будучи вице-президентом, оказал давление на Украину, чтобы она уволила главного прокурора, чтобы остановить расследование в отношении Burisma, нефтегазовой компании, в совете директоров которой был Хантер Байден. Министерство юстиции США расследовало обвинения, когда Трамп был президентом, и закрыло дело через восемь месяцев, обнаружив «недостаточные доказательства». Демократы обнародовали стенограмму интервью с Николаем Злочевским, соучредителем Burisma, в котором тот отрицал какие-либо контакты с Джо Байденом, когда Хантер работал в компании.

У Хантера Байдена — в прошлом алкоголика и наркомана, отца внебрачного ребенка, признанного только через суд, — хватает других проблем. По завершении пятилетнего расследования 20 июня этого года Хантер объявил, что согласился признать себя виновным по двум правонарушениям за несвоевременную уплату налогов за 2017–2018 годы.

Хантер признал, что не уплатил более 100 тысяч долларов налогов. Сделка с правосудием подразумевала, что сын президента получит 2 года испытательного срока и избежит реального тюремного заключения.

В рамках сделки с Байдена-младшего снимались обвинения в связи с покупкой пистолета в октябре 2018 года, владение которым было незаконным для него как «потребителя наркотиков».

Вокруг сделки республиканцы подняли грандиозный скандал, и судья отказался ее признать из-за той части, которая освобождала Хантера от обвинений в незаконном хранении оружия. В общем, сторонники республиканцев, отвергая обвинения Трампу как «заведомо политические», требуют суда над Байденом-мл. и нового расследования вокруг возможной коррупции членов президентской семьи.

В итоге за чуть более год до выборов вместо того, чтобы обсуждать программы кандидатов, их планы, «как преобразовать Америку», страна следит за репортажами из зала суда. Нынешняя кампания дает массу поводов для насмешек со стороны врагов США. Но давайте вспомним Уинстона Черчилля: «Демократия может быть наихудшей формой правления, однако ничего лучшего человечество пока не придумало». Важно, какой — ослабшей или окрепшей — выйдет Америка из нескончаемой череды политических скандалов.

Александр Панов,

собкор «Новой»,

Вашингтон

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