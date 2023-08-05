 

Потеря слуха может быть связана с высоким уровнем холестерина

05.08.2023, 17:55, Разное
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Выявление признаков повышенного уровня холестерина приобретает критическое значение, отмечают эксперты. Высокая концентрация холестерина, иногда названная “тихим убийцей”, может подстерегать сердечно-сосудистую систему, разрушая артерии без заметных предупреждений. Этот жировой элемент способен медленно оседать на внутренних стенах артерий, тая в себе потенциально негативные последствия для здоровья человека и сердечной деятельности.

Не всегда признаки этого процесса проявляются сразу, но нередко внимание можно обратить на подсказки, которые постепенно начинают намекать на проблемы. Один из необычных признаков – потеря слуха, которая может стать своего рода “сигналом тревоги”.

Доктор Олег Варфоломеев, специалист в области кардиологии, отмечает: “Несмотря на то, что это может быть не первый симптом, на который следует обращать внимание, потеря слуха – это определенно признак, который заслуживает внимания”.

Постепенная потеря слуха, вызванная повышенным уровнем холестерина, обычно затрагивает оба уха одинаково и имеет тенденцию к постепенному ухудшению. Первые проявления этого предупреждающего сигнала могут включать в себя плохое восприятие высоких звуков и трудности в понимании речи в шумных условиях. Со временем, если не предпринимать меры, эти симптомы могут усугубиться.

Возникновение данной проблемы связано с накоплением жира в артериях, что сужает их просвет и ограничивает нормальный кровоток. “Здоровье ваших ушей во многом зависит от нормального кровоснабжения, и нарушение этого процесса может стать причиной потери слуха”, – поясняет специалист.

При появлении симптомов потери слуха рекомендуется обратиться к медицинскому специалисту. Он проведет тщательное обследование, включая анализ крови на уровень холестерина. В случае подтверждения взаимосвязи между потерей слуха и высоким холестерином, врачи могут предложить различные изменения образа жизни, а также, в определенных случаях, рецептурные препараты для контроля уровня холестерина.


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