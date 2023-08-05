 

Илья Пономарёв подписал указ о передаче Приморского края Тайваню

05.08.2023, 17:33, Разное
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Председатель Съезда народных депутатов* Илья Пономарёв подписал указ о передаче Приморского края Тайваню. Как отмечает самопровозглашённый глава России в эмиграции, это решение поспособствовало достижению исторической справедливости.

– Известно, что территории Дальнего Востока исторически всегда были в составе Китая, это подтверждалось Нерчинским договором между Империей Цин и незаконным правительством Петра I. В нарушение всяческих договорённостей нелегитимный режим Александра II, перешагнув через международное право, оттяпал эти земли, – утверждает Пономарёв. – В будущем незаконного императора за это ликвидировали идейные предшественники Съезда народных депутатов, но вернуть регион в состав Китая они так и не смогли. Мы исправляем это.

В соответствии с положенной практикой на следующем заседании Съезда народных депутатов будет рассмотрен статус Волгоградской области, которую в целях деколонизации предлагается вернуть потомкам ханов Золотой орды.

* признан в РФ нежелательной организацией

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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