Мнение: Почему пересадка чиновников на лады — это рыночно, это капитализм

Вчера меня спросили, как принуждение чиновников к отечественным автомобилям согласуется с правилами свободной конкуренции. Это ведь явное «подсуживание» одному из игроков рынка, что приведёт к последствиям, известным нам по тёмным плановым временам: АвтоВАЗ расслабится, задерёт цены и опустит качество. Лады будут стоить неприлично дорого, а после покупки на заводе надо будет сразу везти их в автосервис, чтобы чинить.

Обращусь к спортивной аналогии. Кстати, раз уж зашла речь про спортивные аналогии — читатели указали, что век назад с фехтовальщицами тоже произошёл скандал. Хелена Майер, наполовину немка, наполовину еврейка, завоевала для Гитлера серебряную медаль на олимпиаде в Берлине и даже зиганула на церемонии награждения, чем вызвала большое неудовольствие Запада, который, в отличие от нынешнего, имел аллергию на подобное. Не помогло, немцы не оценили жест. Спортсменке всё равно пришлось уехать из Германии и осесть в США (ссылка).

Так вот, спортивная аналогия. Штангисты изо всех сил конкурируют друг с другом, кто больший вес поднимет. Однако при этом у них есть категории: штангисты весом в 50 килограмм не будут соревноваться со штангистами весом в 120 килограмм, а женщины не будет соревноваться с мужчинами. Их разведут по группам одного пола и примерно одного веса, после чего установят свободную конкуренцию только внутри групп. Аналогичным образом штангисты-люди не будут соревноваться в подъёме штанги ни с гориллами, ни с собаками.

Так и в экономике. Гориллы, собаки и прочие животные — это иностранцы. Говорить о какой-то равной конкуренции, допустим, с немецкими или японскими производителями автомобилей просто смешно: это вообще не тот случай. Власти всегда должны ставить иностранных производителей в особые условия, обычно плохие, балансируя между тремя задачами:

1. Защитить отечественного производителя от равной (и потому вредной, нечестной) конкуренции.

2. Снабдить экономику импортными материалами и компонентами в тех областях, где отечественные производители не справляются.

3. Обеспечить гражданам комфортный уровень потребления.

Аналогичным образом не должно быть равной конкуренции между крупным и малым бизнесом. Малый бизнес должен платить возможно более низкий налог, и он должен быть по максимуму освобождён от бессмысленной бюрократии, посредством которой государство угнетает бизнес средний и крупный. Конкурировать друг с другом на равных должны ИП Петров и ИП Сидоров, а не ИП Сидоров и АО Газбанксталь.

К сожалению, организовать справедливую конкуренцию внутри России у государства получается не всегда, из-за чего мы во многих отраслях наблюдаем конкуренцию равную, то есть несправедливую. Импортные товары захватывают рынок, не позволяя отечественному производителю развиться, а крупный бизнес душит малый, пользуясь эффектом масштаба и своим полумонопольным положением.

Когда государство защищает отечественного производителя, не нанося при этом экономике сопутствующий ущерб в виде повышения издержек для других производителей или в виде снижения уровня жизни граждан, это можно только приветствовать. Пересаживание госсектора на отечественный продукт — почти всегда правильное дело, идёт ли речь про автомобили или про операционные системы, например. Госаппарат, понятно, требует импорт, равно как и влиятельные лоббисты иностранных компаний, однако шкурное возмущение недовольных можно обычно не принимать в расчёт.

Сейчас у России есть временная техническая проблема: значительная доля российских автозаводов из-за бегства иностранцев остановлена. Эти заводы надо запускать заново, для чего собственникам надо дать весомые стимулы — показать, что многочисленные проблемы, с которыми они столкнутся в ходе перезапуска своих автозаводов, окупятся хорошей прибылью.

На мой взгляд, на этом пути государство наломало уже некоторое количество дров: вот как с внезапным придушиванием перекупщиков, например. С точки зрения бизнесмена лучше заключить менее выгодный договор с надёжным контрагентом, чем более выгодный договор с самодуром, который может изменить условия игры по желанию своей левой пятки, в любой момент. Однако конкретно пересаживание чиновников на отечественный автопром — однозначно правильный шаг… если, разумеется, на этот раз разработчики конкретных нормативных актов не будут вести себя как взбалмошные дети, а установят достаточно длинный переходный период, чтобы импортёры могли успеть все текущие контракты или выполнить, или без убытков пересмотреть.