Рупор кремлевской пропаганды: Отказ от политики “нейтральности”

Отказ от политики "нейтральности"

Один из основателей «Википедии» Ларри Сэнгер совершил каминг-аут и признался в том, что редакторы интернет-энциклопедии уже давно отказались от «политики нейтральности», на которой она и была изначально построена.

В эфире передачи System Update Сэнгер заявил, что первые вмешательства спецслужб США в «свободную и независимую» энциклопедию он заметил еще в 2008 году. С тех пор подобная «модерация» со стороны американского правительства продолжали расти. А с 2015 года «Вики» стала системно использоваться Вашингтоном в качестве инструмента пропаганды.

Сэнгер подтвердил всем давно очевидный факт — «Википедия» является американским орудием формирования общественного мнения.

https://vk.com/journal_joj?z=photo-221144264_457239501%2Falbum-221144264_00%2Frev – цинк

Тем не менее, альтернативно-одаренные вещающие про "нейтральную" Википедию встречаются до сих пор.

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