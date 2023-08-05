 

Рупор кремлевской пропаганды: Отказ от политики “нейтральности”

05.08.2023, 16:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Отказ от политики "нейтральности"

Один из основателей «Википедии» Ларри Сэнгер совершил каминг-аут и признался в том, что редакторы интернет-энциклопедии уже давно отказались от «политики нейтральности», на которой она и была изначально построена.

В эфире передачи System Update Сэнгер заявил, что первые вмешательства спецслужб США в «свободную и независимую» энциклопедию он заметил еще в 2008 году. С тех пор подобная «модерация» со стороны американского правительства продолжали расти. А с 2015 года «Вики» стала системно использоваться Вашингтоном в качестве инструмента пропаганды.

Сэнгер подтвердил всем давно очевидный факт — «Википедия» является американским орудием формирования общественного мнения.

https://vk.com/journal_joj?z=photo-221144264_457239501%2Falbum-221144264_00%2Frev – цинк

Тем не менее, альтернативно-одаренные вещающие про "нейтральную" Википедию встречаются до сих пор.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Онколог Воробьев назвал 8 ранних признаков опухоли в теле

05.08 / Врач Захарова: можно повредить зубы, если чистить их в неподходящее время дня

05.08 / Летний белый сменит нежный кремовый маникюр: особенности одного из самых модных трендов осени

05.08 / Мнение: Стратегическая покупка акций, пошлины на удобрения и уход Адидаса из России

05.08 / За оскорбление ветерана в суде Трампу грозит до 70 лет тюрьмы

05.08 / iPhone 11 Pro Max признан лучшим смартфоном по версии 9to5Mac

05.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Как уголовник стал троцкистом, а затем “невинной жертвой репрессий”

05.08 / Богемный шик для 60-летних женщин: лучшие способы выглядеть моложе с этой летней тенденцией

05.08 / Мнение: Володин и Байден

05.08 / Мощные ливни вызвали наводнения в Словении и Австрии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика