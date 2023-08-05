 

Онколог Воробьев назвал 8 ранних признаков опухоли в теле

05.08.2023, 16:35, Разное
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Рак, опасное заболевание, обусловленное повреждениями генетического материала клеток, может проявляться разнообразными симптомами. Врач-онколог Андрей Воробьев подчеркнул, что помимо индивидуальных особенностей существуют общие признаки, которые требуют особого внимания.

Эксперт уточнил, что мутации, вызывающие рак, могут возникнуть под воздействием факторов, таких как старение, определенные химические вещества, образ жизни и даже наследственные генетические изменения. В связи с этим важно регулярно проводить скрининг и самообследование для выявления заболевания на ранних стадиях.

Специалист выделил несколько общих ранних признаков рака, на которые следует обращать внимание:

1. Наличие необычных шишек или припухлостей;
2. Необъяснимая потеря или увеличение веса;
3. Постоянная усталость, не поддающаяся объяснению;
4. Изменения на коже, требующие внимания;
5. Затруднения при глотании;
6. Постоянный кашель и затрудненное дыхание;
7. Необъяснимые боли.

Однако следует помнить, что многие из этих симптомов могут быть связаны и с другими состояниями, не связанными с раком. В связи с этим эксперт подчеркивает, что в случае появления стойких или необъяснимых симптомов крайне важно немедленно обратиться за консультацией к врачу.


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