 

Врач Захарова: можно повредить зубы, если чистить их в неподходящее время дня

05.08.2023, 16:35, Разное
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Регулярная чистка зубов — это важная привычка, которой многие учатся с детства. Такой подход не только позволяет избежать неприятного запаха изо рта и избавиться от остатков пищи во рту, но и способствует предотвращению кариеса.

Семейный врач Татьяна Захарова рекомендует не чистить зубы непосредственно после еды. Лучше всего проводить чистку перед завтраком или перед сном, или, по крайней мере, через 30 минут после приема пищи. «Чистка перед завтраком более благоприятна для зубной эмали и общего состояния полости рта. Однако, если вы предпочитаете чистить зубы после еды, подождите от 30 до 60 минут. Мы всегда советуем чистить зубы перед завтраком, так как во время завтрака кислота во рту ослабляет эмаль, что может привести к кариесу и другим проблемам полости рта», — отметила специалистка.

Кроме того, слишком ранняя чистка зубов после приема пищи может вызвать еще большие повреждения, что потребует стоматологического лечения. Поэтому рекомендуется чистить зубы сразу после пробуждения, чтобы укрепить эмаль и подготовиться к новому дню.

Также следует обратить внимание на то, что чистка зубов не всегда охватывает всю области рта, поэтому необходимо использовать зубную нить или межзубные щетки. Это поможет поддерживать чистоту между зубами, где часто скапливается пища.

Здоровье зубов также зависит от того, что мы едим. Соблюдение сбалансированной диеты с ограниченным потреблением сладких и кислых продуктов и напитков поможет предотвратить кариес.


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