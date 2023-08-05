“Не смогла”: на возлюбленную Прилучного свалились трудности перед выходом из декрета

У Зепюр Брутян возникли трудности перед выходом из декрета. Для того, чтобы вернуться на съемочную площадку, ей нужно найти хорошую няню.

Сейчас пока что сделать это решительно не получается. Супруга режиссера Сарика Андреасяна пролила свет на тернии, через которые приходится проходиться возлюбленной Павла Прилучного.

“Мы постоянно находимся на связи. Она новая молодая мама, периодически звонит, пишет, советуется: что делать, куда, как. Поскольку Зепюр видит, что я рано вышла на площадку, то она тоже хотела найти няню. Однако сейчас довольно сложно подобрать подходящего человека для публичной семьи. Не смогла”, — цитирует ее teleprogramma.pro.

Актриса призналась, что именно она посоветовала Зепюр Брутян хорошего врача, у которого рожала сама, Также она дала девушке несколько советов о том, как ухаживать за младенцем. Лиза Моряк очень хочет познакомить ребенка Прилучного и Брутян со своей дочкой, хотя она до сих пор не видела ребенка.

Стоит отметить, что Зепюр Брутян, судя по всему, еще во время беременности решила, что при первой же возможности вернется к работе. Уже через месяц после родов она начала активно заниматься спортом, чтобы прийти в форму.