Богемный шик для 60-летних женщин: лучшие способы выглядеть моложе с этой летней тенденцией

В 30 лет мы больше склонны экспериментировать со стрижками, прическами и нарядами. А вот с возрастом пропадает желание следовать модным трендам: из страха выглядеть нелепо. Напрасно! Если вам 60 лет, то вы вполне можете презентовать образы в стиле богемный шик. Возьмите на вооружение следующие советы.

Одежда с принтами

Не лишайте себя очарования богемных принтов, столь характерных для данного стиля. Одежда с цветочным рисунком очень уместна для летнего и осеннего сезона. Но будьте осторожны с размером узоров. Например, крупные цветы могут утяжелить силуэт и заставить вас казаться полнее, чем вы есть на самом деле.

Восточные и этнические мотивы – это нотка экзотики, необходимая для летнего гардероба. Чтобы образ не получился перегруженным, дополните наряд вещами нейтральных оттенков.

Вещи оверсайз

Стиль богемного шика черпает вдохновение из макси-гардероба. Струящиеся платья, расклешенные юбки, брюки-палаццо – стиль богемный шик лишь немного намекает на женственный силуэт. Эту особенность особенно оценят фигуристые женщины.

Более того, одежда оверсайз гарантирует комфорт без обильного потоотделения, особенно если она изготовлена ​​из мягких дышащих материалов. Не забудьте сбалансировать пропорции с помощью структурированных аксессуаров и предметов одежды. Помните, что вещи не должны слишком оверсайз и напоминать балахоны.

Платья в стиле богемный шик

Длинные платья — это, пожалуй, ключевой элемент гардероба в эстетике бохо. Данные изделия представлены в большом ассортименте, поэтому есть, из чего выбрать. От платья в стиле фанк с богемными принтами до расклешенного платья в теплых тонах и заканчивая минималистичным белым трикотажным или шерстяным платьем.

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Кружево, оборки, свободные или объемные рукава — другие очень типичные элементы богемного платья. Если расклешенная юбка идеально подходит для того, чтобы скрыть бедра, то рукава — идеальная уловка, чтобы скрыть полноватые руки.

Аксессуары

Еще одна характерная черта стиля богемный шик — обилие аксессуаров. Акцент делается на бижутерии и аксессуарах ручной работы, которые придают богемному образу неповторимый шарм. Кожаные ремни идеально подходят для подчеркивания талии. Что касается солнцезащитных очков, которые необходимы летом, то они часто имеют размер оверсайз.

Внушительные размеры характерны и для сумок, которые часто плетутся или вяжутся вручную. Чтобы защитить себя от солнечных лучей, выберите светлую шляпу федору или канотье, а прохладным вечером не забудьте набросить шарф или пончо с богемным принтом. Бежевые босоножки с ремешками — отличный способ завершить образ в стиле богемной роскоши.

Вместо заключения

Наконец, следует подчеркнуть, что в зрелом возрасте следует придерживаться правила «меньше значит больше». То есть, в богемном стиле лучше не перебарщивать. Чтобы создать элегантный богемный стиль, подумайте, например, о сочетании принтованной рубашки с брюками или шортами-бермудами нейтрального цвета.

Или сделайте наоборот, надев цветастую юбку с традиционной белой или полосатой рубашкой.