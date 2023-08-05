 

Мнение: Володин и Байден

05.08.2023, 14:28, Разное
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Как все-таки США не повезло с президентом. Джо Байден совершает одну ошибку за другой… А председатель Госдумы Вячеслав Володин, похоже, переживает и за Байдена, и за США. А как не переживать-то? В США тоже люди живут, в том числе и наши люди, которых там вроде бы не мало.

Так и написал Володинв своем Telegram-канале.

«Байден совершает очередную ошибку — он намерен закупить оружие для Тайваня из средств, выделенных Украине.

Киевский режим не оправдал ожиданий Вашингтона. В США предвидят провал своей политики на украинском направлении. Перед риском утраты гегемонии ищут спасение в новом конфликте.

Ни переток капитала из Европы в США, ни заказы для ВПК не помогают американской экономике.

Высокая инфляция, нестабильность финансового сектора, дефицит госбюджета стремительно растет — почти в три раза за год.

Международные агентства снижают кредитный рейтинг США.

Рейтинг самого Байдена бьёт антирекорды — ниже был только у Джимми Картера. С такими результатами выборы не выиграть.

Конфликт вокруг Тайваня нужен выжившему из ума Байдену, чтобы отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем США.
Ничего нового.

По этой же причине руководство США было разжигателем войн в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, на Украине. Теперь — смотрят в сторону Тайваня…»


Отсюда

В общем, повторюсь, не повезло США с президентом. То ли дело России! России с президентом повезло! Наш не совершает ошибок! Так или не так?

Фотография Вячеслава Володина отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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