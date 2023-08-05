 

Мощные ливни вызвали наводнения в Словении и Австрии

05.08.2023, 14:01, Разное
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Катастрофические разрушения произошли в результате экстремальной погоды, которая бушует в Европе. Проливные дожди обрушились на Словению и соседнюю Австрию, приведя к небывалым наводнениям. По последним данным, погибли как минимум три человека.

Сильным течением воды сносило дороги, уничтожило мосты и даже здания. Спасатели работают на пределе, эвакуируя жителей из зоны стихийного бедствия продолжается. Некоторые поселения полностью изолированы, и единственным способом доставки помощи являются вертолеты.

Ситуация также осложнилась на Дальнем Востоке, где из-за непогоды начался транспортный коллапс. В Приморском крае уровень рек значительно поднялся из-за мощнейших ливней, что привело к разрушению нескольких мостов.

Синоптики прогнозируют, что обильные осадки будут продолжаться еще сутки, причем Хорватия и Босния также могут столкнуться с экстремальными ливнями и наводнениями. Власти призывают граждан оставаться на местах и принимать меры предосторожности, чтобы минимизировать последствия стихийного бедствия.


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