 

Олегу Соколову вернули Орден почётного легиона

05.08.2023, 13:33, Разное
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Эммануэль Макрон подписал указ о восстановлении российского историка Олега Соколова в звании кавалера Ордена почётного легиона. Как рассказал пресс-секретарь президента Французской республики Шарль Латэн, это решение было принято после многочисленных обращений ведущих мировых историков и философов 

«Европейские врачи и психологи пришли к однозначному выводу – господин Соколов оступился и совершил преступления из-за обстановки, царящей в России. Он просто не мог вынести того, что происходит в его стране, и именно поэтому сорвался», – сообщил Латэн.

Копия указа Макрона уже доставлена в посольство Франции в Москве с помощью факсимильного аппарата. В ближайшее время официальный представитель Пятой республики прибудет в колонию, в которой отбывает свой срок Соколов.

«Мы планируем также оценить условия, в которых содержится кавалер Ордена почётного легиона. Также мы привезём в ГУЛАГ настоящие французские круассаны, книги и альбом с видами Парижа», – рассказал посол Пьер Леви.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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