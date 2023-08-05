Смесь чая и базилика содержит антиоксиданты: шесть натуральных смесей для борьбы с нежелательными прыщами

Акне является одним из самых распространенных недугов, с которым сталкивается большинство людей. В результате исследований были тщательно изучены различные способы избавления от прыщей и шрамов после них. Вот несколько эффективных методов для борьбы с использованием натуральных смесей и ингредиентов, которые помогут вам избавиться от прыщей.

Яичный белок с медом

Это натуральное средство от прыщей, эффективное и быстро уничтожающее бактерии. Яичный белок является эффективным натуральным ингредиентом для уменьшения избытка кожного сала на коже лица, удаления грязи из пор и уничтожения бактерий, вызывающих прыщи. Между тем, мед действует как антибиотик и предотвращает воспаление кожи. Смешайте один белок с двумя чайными ложками меда и перемешайте до образования пены. Используйте смесь в качестве маски для лица и оставьте на пятнадцать минут, пока она не высохнет. Смойте теплой водой, делайте процедуру регулярно не реже раза в неделю.

Стоит предупредить о том, что мед может вызвать аллергическую реакцию, поэтому к данному ингредиенту следует относиться максимально осторожно. Протестируйте мед, нанеся небольшое количество на запястье, подождите два-три часа, и если ничего не произойдет, используйте по назначению.

Чай и базилик

Оба ингредиента содержат антиоксиданты и антисептики, благодаря которым прыщи никогда не возвращаются. Прокипятите горсть чая и несколько листьев базилика в течение примерно пятнадцать минут, достаньте и дайте остыть. Нанесите его на лицо, смочив ватный диск на некоторое время в кипяченой воде. Затем подождите, пока жидкость высохнет и смойте водой. Вы можете хранить натуральное лекарство от прыщей для чувствительной кожи в холодильнике и использовать его на следующий день.

Лимон и куркума

Куркума является натуральным ингредиентом, обладающим антибактериальными и противогрибковыми свойствами, поэтому она может контролировать выделение кожного сала и уменьшать количество появляющихся прыщей. Смешайте лимонный сок с порошком куркумы, пока он не загустеет и не превратится в пасту. Нанесите пасту из куркумы на пораженные участки лица и оставьте на десять-пятнадцать минут, после чего смойте. Это натуральное средство будет идеальным для подростков, избавит от обильных и застарелых прыщей, а также эффективно и быстро предотвратит и также избавит от шрамов от угревой сыпи.

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Овсяные хлопья и йогурт

Овсянка хороша в борьбе с прыщами, потому что отшелушивает кожу и помогает удалить омертвевшие клетки. Она также является эффективным антибактериальным средством и предотвращает образование новых прыщей на коже. Между тем, йогурт сделает кожу гладкой и подтянутой. Нанесите смесь овсяных хлопьев и йогурта на область прыщей и подождите, пока она высохнет. Затем смойте водой комнатной температуры. Овсяные хлопья можно измельчить на кофемолке, предварительно залить кипятком или использоваться необработанную.

Сок лайма и молоко

Функция сока лайма заключается в удалении омертвевших клеток кожи и борьбе с бактериями, вызывающими прыщи. Между тем, молоко очень хорошо увлажняет и подтягивает кожу также снижает выработку кожного сала на лице. Смешайте ингредиенты в пропорции один к одному (или возьмите одну частьо сока лайма и две части молока) и нанесите на лицо, как маску. Затем смойте теплой водой, можно использовать очищающее мыло.

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Яблоко и мед

Ни для кого не секрет, что содержащиеся в меде витамины и антиоксиданты очень хороши для ухода за лицом. И если вы добавите богатые водой яблоки в качестве дополнения к натуральным средствам от прыщей для чувствительной кожи, результаты определенно будут максимальными. Это несложно, нужно всего лишь приготовить одно натертое яблоко и две столовые ложки меда. Смешайте два ингредиента, затем нанесите на лицо и оставьте на двадцать минут. После этого умойте лицо теплой водой. Снова хочется предостеречь особо чувствительных к воздействию меда на кожу людей. Ингредиент может вызвать аллергические реакции, поэтому будьте бдительны и не рискуйте, если заметили за собой такую предрасположенность.

Вместо заключения

Природные средства от прыщей, описанные выше, не могут мгновенно избавить от прыщей, но они медленно воздействуют на кожу вашего лица. Однако через какое-то время вы обязательно ощутите и увидите положительные перемены. Преимущества использования данных методов заключаются также в том, что они имеют минимальные побочные эффекты и уменьшают затраты. Используемые ингредиенты стоят недорого, они есть в каждом доме или в продаже в ближайшем магазине. Умываться можно не только обычной водой комнатной температуры, если есть необходимость, можно дополнительно использовать очищающее средство для умывания.

Главное заключается в регулярности процедур, вашей старательности, ответственности, терпеливости и целеустремленности. Используйте способы избавления, которые вам кажутся наиболее подходящими или примените все смеси по очереди, чтобы определить эффективность.