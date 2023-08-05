Марс вызывает вялость, а Нептун способствует иллюзиям: влияние ретроградных планет и способы противостояния ему

Узнав о том, что планета стала ретроградной, многие задумываются о том, какое несчастье и какие проблемы это может принести в их жизнь. Однако не всегда подобное движение будет разрушительным, в определенных случаях человека, наоборот, ожидает в будущем успех и счастье.

Когда планета становится ретроградной

Все планеты в Солнечной системе вращаются вокруг звезды по своей орбите. Они становятся ретроградными в момент своего наименьшего расстояния от Земли. Фактически, планета в это время начинает отдаляться от нас. То есть, это ее стандартное поведение, когда небесное тело движется по своей орбите. При этом вовсе не обязательно такое ретроградное положение сулит человеку какие-либо неприятности.

С астрологической точки зрения во время ретроградного движения планеты человек испытывает какие-либо изменения в своей жизни. При этом такое влияние обычно противоположно стандартному. Планета, которая присутствует в гороскопе и натальных картах, во время своего ретроградного движения может принести человеку как пользу, так и какие-либо проблемы и сложности.

Влияние ретроградного Меркурия

Считается, что именно ретроградный Меркурий – это наиболее коварная планета. В это время люди могут не понимать друг друга, хотя ранее они отлично ладили между собой. Меркурий – это ближайшая к Земле планета, поэтому его ретроградность длится не более месяца. В своем обычном положении это небесное тело благоприятствует ораторам и писателям. Но как только она становится ретроградной, появляются те или иные трудности в общении.

Такое влияние можно заметить как в повседневной жизни, так и на работе. Например, если ранее с вашими коллегами и начальством не было никаких проблем, то во время ретроградного Меркурия появляются первые затруднения во взаимоотношениях. Поэтому в такие моменты стоит избегать важных дискуссий, инвестирования средств или запросов о повышении заработной платы. Помните, что любой, даже незначительный разговор во время ретроградного Меркурия может привести к проблемам.

Ретроградная Венера и новые изобретения

Венера – планета любви, которая становится ретроградной каждые полтора года и находится в этом положении около полутора месяцев. Удаляясь от Земли, Венера так или иначе влияет на человека. Это ретроградное положение планеты сказывается на финансах, но оно также благоприятствует новым изобретениям, которые могут повлиять на повседневную жизнь. Именно это время является отличным для изменения своей жизни или попыток пересмотра своей реальности.

Считается, что ретроградная Венера – это отличное время, чтобы взглянуть на свою жизнь, оценить, чего вы достигли. Следует сосредоточиться на положительных аспектах и, возможно, начать планировать будущее. Однако реализовывать такие планы стоит после окончания ретроградного движения планеты. Считается, что Венера во время отдаления от Земли приносит успех и счастье человеку. Важно правильно воспользоваться такими возможностями.

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Упадок сил во время ретроградного движения Марса

Марс – это красная планета, которая находится неподалеку от Земли. Считается, что это небесное тело благоволит активным действиям и является своего рода символом Бога войны. В то же время, во время ретроградного движения, человек может ощущать заметный упадок сил. Это объясняется тем, что такая планета словно копит силы и влияет на человека при приближении к Земле. Однако, начиная удаляться, она растрачивает всю свою энергию, и без такой поддержки мы можем чувствовать себя ослабленными.

Поэтому не следует удивляться тому, что во время ретроградного Марса человек пребывает в апатии, ему скучно, он часто не может постоять за себя. При этом такое состояние может сохраняться на протяжении более чем двух месяцев. В это время сложно найти мотивацию для каких-либо изменений в жизни. Кажется, что появляется депрессия и постоянный стресс. Но как только заканчивается период ретроградного Марса, силы вновь возвращаются, и нам кажется, что мы можем свернуть горы. Рекомендуется во время удаления этой планеты от Земли попытаться построить планы на будущее, оценить, что удалось добиться, постараться как-то выйти из депрессии.

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Ретроградный Юпитер дарит новые возможности

Юпитер – это планета, которая неизменно приносит изобилие и счастье. Во время ретроградного движения можно найти те возможности, которые человек ранее упускал. Так или иначе, с Юпитером связано изобилие, и если правильно интерпретировать подсказки во время его удаления от Земли, можно неизменно добиться успеха. Во время ретроградного движения этой планеты удается отыскать новые интересные идеи, которые изменят вашу жизнь.

Ретроградный Сатурн вдохновляет на самоанализ

Во время ретроградного Сатурна можно проводить самоанализ, оценивать со стороны свою жизнь, подумать над тем, чего же вам удалось добиться. Это отличное время для релаксации и отдыха. Не нужно планировать и начинать какие-либо глобальные изменения в своей жизни, новый бизнес или менять работу. Постарайтесь провести это время спокойно, оценив, чего вам удалось добиться в жизни.

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Уран приносит изменения

Уран – это удаленная от Земли планета, которая движется крайне медленно. Ретроградной она оказывается лишь раз в год. В это время человек становится максимально активным, у него появляются новые идеи. Ретроградный Уран заставляет нас непосредственно участвовать во всех изменениях в жизни. Сама по себе эта планета движется медленно, но при этом она может воздействовать положительно и отрицательно на жизнь тех людей, у кого она имеется в знаке зодиака или в натальных картах.

Ретроградный Нептун дарит лишь иллюзии

Нептун – это изменчивая планета, которая во время своего ретроградного движения обычно дарит человеку лишь иллюзии. Это эфемерные планы на будущее, которые редко когда реализуются в жизни. Поэтому в это время нужно быть максимально приземленным. Даже если вам в голову пришла какая-либо идея, нужно все же тщательно ее обдумать. При этом ретроградное движение Нептуна длится в течение полугода, и все это время человек может находиться во власти иллюзий.

В то же время из ретроградной энергии Нептуна можно извлечь пользу. Постарайтесь записывать все те мысли и идеи, которые в это время приходят вам в голову. В последующем, когда эта планета начнет уже приближаться к Земле, можно приступить к анализу сделанных записей, проанализировать их и отобрать лучшие варианты. Это позволит понять, что же является все же иллюзией, а что реальным и может принести вам пользу.

Плутон делает жизнь более интенсивной

В 2006 году астрономы договорились относить Плутон не к планетам, а к карликовым небесным телам. Но так или иначе он все равно оказывает влияние на жизнь человека, тем более в своем ретроградном движении. В астрологии Плутон принято считать разрушительным, но на самом деле он не так плох, как кажется на первый взгляд. Во время своего ретроградного движения эта планета вносит в привычную жизнь что-то новое и интересное. Плутон словно подталкивает человека глубже погрузиться в себя, начать работать над собой. В то же время нужно все же обуздать такую энергию, выкинуть из головы плохие мысли, начать действовать, а не ждать лучшего момента. Только в этом случае можно будет использовать всю силу ретроградного Плутона, который поможет изменить к лучшему вашу жизнь.