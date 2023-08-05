 

Тарасова оценила возможную смену гражданства фигуристки Самоделкиной

05.08.2023, 12:45, Разное
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала свою позицию относительно возможной смены гражданства российской фигуристки Софьей Самоделкиной. Как пишет издание Sport24, Jyf заявила, что данное решение не повлияет на российское фигурное катание, так как в стране существует значительное число талантливых и перспективных фигуристок. «Каждый сам распоряжается своей судьбой», – подытожила Тарасова.

Напомним, что информация о желании Софьи Самоделкиной сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан появилась 4 августа. Фигуристка уже получила паспорт данной страны и может представлять ее сборную с мая 2024 года.

Стоит отметить, что Софья Самоделкина – вице-чемпионка РФ среди юниоров в женском одиночном катании. В ее спортивных достижениях также есть победа на Кубке Первого канала и на V этапе Кубка России.


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