Кай Сенат задержан после массовых беспорядков в Нью-Йорке

Американского стримера, 21-летнего Кайа «KaiCenat» Сената арестовали после совместной встречи с поклонниками в центре Нью-Йорка, где возникли столкновения из-за неожиданных волнений, спровоцированных его зрителями. Как пишет издание New York Post, полиция предъявила ему обвинение в подстрекательстве к беспорядкам.

Сначала стример анонсировал, что намеревается щедро одарить своих поклонников в Нью-Йорке во время прямой трансляции на платформе Twitch. Однако мероприятие быстро вышло из-под контроля, и столкновения между молодежью и полицейскими начали нарастать.

Издание NYT сообщает, что Кай Сенат не ожидал такого большого количества человек – десятки тысяч зрителей собрались на площади и в парке Юнион-сквер, стремясь поближе увидеть своего кумира.

Прямая трансляция была прервана, когда Сенат попытался пробраться через толпу своих фанатов, которые окружили его на улице сразу же после появления.

На данный момент стример удалил все упоминания о встрече в Нью-Йорке из социальных сетей. Представитель полиции Нью-Йорка заявил, что команда юристов будет обсуждать произошедшее с комиссаром, и на основе этой беседы примут решение о мерах в отношении блогера.