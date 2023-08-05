 

В России создадут аналог грин-карты для американцев, бегущих от гнета Демпартии

05.08.2023, 11:33, Разное
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Ажиотажный спрос на переезд в Россию среди граждан США заставил правительство задуматься о разработке аналога грин-карты – разыгрываемого в лотерею документа, дающего американцу право переселиться и работать в РФ.

Нормативно-правовая база для этого проекта будет разработана к концу года.

Число американцев, желающих жить и трудиться в нашей стране, растёт ежегодно и бьёт рекорды: так, в 2023 году число переехавших увеличилось сразу на 400% и составило 10 человек. Среди причин, которые называют беженцы – ухудшение уровня жизни, отсутствие перспектив, вольготный разгул меньшинств, фактическая диктатура Демократической партии на фоне отсутствия честных выборов. 20% респондентов также указывают на легализацию гей-браков во всех штатах.

Как будет выглядеть российский аналог грин-карты, пока неизвестно, но источник в правительстве рассказал, что все склоняются к самому очевидному варианту – красной карте. Красный цвет, говорит он, исторически ассоциируется у американцев с Россией, а также напоминает им о других положительных вещах, таких как клюква, горячая вода, мясо, Марс.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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