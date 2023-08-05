Канада во второй раз внесла российского миллиардера Макарова в санкционный список

Правительство Канады повторно включило в список подсанкционных лиц бизнесмена и главу энергетической компании “Арети” Игоря Макарова. Информация об этом содержится в документе, опубликованном на официальном сайте канадского правительства.

В соответствии с указанным документом, “Часть 1 списка 1 Специальных экономических мер (Россия) регулирования 1” была изменена путем добавления новой записи с номером 1315: “Игорь Викторович Макаров (рожден 5 апреля 1962 года)”. Тем не менее, стоит отметить, что имя, отчество и дата рождения этого бизнесмена точно соответствуют уже присутствующей в списке записи с номером 734. Причина повторного включения Макарова в санкционный список не указана в документе.

В июне текущего года стало известно, что Игорь Макаров отказался от гражданства РФ. В прошлом году он также попал под санкции Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. По данным журнала Forbes на 2023 год, состояние Макарова оценивается в $2,2 млрд, и он занимал 57-е место среди миллиардеров России.