 

Канада во второй раз внесла российского миллиардера Макарова в санкционный список

05.08.2023, 11:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Правительство Канады повторно включило в список подсанкционных лиц бизнесмена и главу энергетической компании “Арети” Игоря Макарова. Информация об этом содержится в документе, опубликованном на официальном сайте канадского правительства.

В соответствии с указанным документом, “Часть 1 списка 1 Специальных экономических мер (Россия) регулирования 1” была изменена путем добавления новой записи с номером 1315: “Игорь Викторович Макаров (рожден 5 апреля 1962 года)”. Тем не менее, стоит отметить, что имя, отчество и дата рождения этого бизнесмена точно соответствуют уже присутствующей в списке записи с номером 734. Причина повторного включения Макарова в санкционный список не указана в документе.

В июне текущего года стало известно, что Игорь Макаров отказался от гражданства РФ. В прошлом году он также попал под санкции Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. По данным журнала Forbes на 2023 год, состояние Макарова оценивается в $2,2 млрд, и он занимал 57-е место среди миллиардеров России.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / «Глубоко социалистическая идея»

05.08 / В России создадут аналог грин-карты для американцев, бегущих от гнета Демпартии

05.08 / Короткая юбка после 55 и старше: как составить модный и соответствующий фигуре образ

05.08 / Intel отказалась от металлов из России, в отличие от Google и Microsoft

05.08 / Минтруд введёт максимальный размер оплаты труда

05.08 / Врач рассказал о правилах поведения при жаре

05.08 / “Больно смотреть” – антитренды свадебной моды

05.08 / Кто сказал, что они не сочетаются? Носить черный и темно-синий не только просто, но и невероятно стильно

05.08 / Ждуны a la Russe. Как средний россиянин приспосабливается к новым реалиям

05.08 / Новый приговор Навальному – Верховный комиссар ООН по правам человека обеспокоен использованием судебной системы в России в политических целях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика