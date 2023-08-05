Короткая юбка после 55 и старше: как составить модный и соответствующий фигуре образ

Кажется, что мини-юбки — это то, что разрешено носить только молодым девушкам. На самом деле, даже если вам 55 лет и больше, вы тоже можете интегрировать такие вещи в свои образы. Разбираемся, как это сделать так, чтобы не выглядеть вызывающе. Вдохновляемся эффектными аутфитами.

Красная юбка

Если вы хотите подчеркнуть стройные загорелые ножки, отдайте предпочтение короткой красной юбке. Чтобы образ не получился провокационным, дополните наряд относительно закрытым верхом. Например, это может быть кофта или футболка без декольте, а с круглым вырезом.

Красная или ярко-оранжевая юбка также может стать частью офисно-делового образа.

Но в таком случае не забудьте надеть под нее непрозрачные черные колготы. Дополните наряд черной блузой или рубашкой, а также красной сумочкой.

В стиле бохо

Если нужно создать летний пляжный образ, тогда остановите выбор на одежде в стиле богемный шик. Юбка с растительным принтом, не слишком облегающая фигуру, будет как нельзя уместна. В качестве верха подойдет блуза с открытыми плечами или с рукавами-воланами.

В спортивном стиле

Для создания уличных повседневный луков не бойтесь сочетать короткую юбку с кроссовками или кедами. Если надеваете цветастую юбку, то не забывайте комбинировать ее с нейтральным верхом, и наоборот. Дополните образ сумкой через плечо или по типу «сумки почтальона».

Повседневные наряды

Помимо кроссовок, вы также можете рассмотреть такую обувь как шлепанцы, сандалии, вьетнамки. Помните о здоровье ног. Каблуки можно надевать время от времени, но для повседневной носки все же больше подойдет комфортная обувь на плоской подошве или на небольшой танкетке. Рассмотрите биркенштоки — там очень удобные ортопедические стельки.

Чтобы лук не получился старомодным, сочетайте короткую юбку с футболкой и с джинсовой курткой. Вы также можете создавать яркие образы с юбкой из денима.

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Обратите внимание: юбка не должна быть экстремально короткой. Выбирайте изделие на несколько сантиметров выше колен. Избегайте тесных юбок, которые будут облегать фигуру. Юбка должна быть по размеру, должна сидеть на вас относительно свободно.

Для создания повседневных образов вы можете подобрать любой верх на свое усмотрение. Подойдут и блуза, и футболки, и кофты с длинными рукавом и с рукавом три четверти. Исключить из гардероба стоит кроп-топы и кофты с глубокими вырезами, а также изделия, которые сильно облегают фигуру.

С обувью на каблуках

Вы можете презентовать женственные образы с помощью обуви на каблуках. Однако здесь важно не ошибиться в выборе. Например, босоножки или туфли на высоких каблуках и на танкетке в сочетании с юбкой могут сделать лук слишком вульгарным. Поэтому отдавайте предпочтение обуви на тонком невысоком каблучке. Также можно рассмотреть устойчивый блочный каблук (но не экстремально высокий).

Аксессуары

После 55 лет важно помнить о необходимости добавлять в свои образы изысканные аксессуары. Они должны соответствовать общей концепции наряда. Например, если у вас одежда в стиле бохо, тогда идеальными дополнениями станут соломенная шляпка и бижутерия хенд-мейд из дерева или металла.