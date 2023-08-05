 

Intel отказалась от металлов из России, в отличие от Google и Microsoft

05.08.2023, 10:10, Разное
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Американская компания Intel приняла решение отказаться от использования российских металлов в своих устройствах, в то время как Google и Microsoft продолжают закупать российский вольфрам, золото и тантал, пишет газета “Коммерсантъ”.

Согласно отчету Intel, производитель чипов прекратил российские поставки еще в 2022 году. В то же время, у Google и Microsoft в документах указано, что они продолжают использовать отечественные металлы как минимум в течение прошлого года.

Google продолжает использовать российский вольфрам и тантал при производстве смартфонов Pixel, а Microsoft – в своих планшетах, ноутбуках и других устройствах линейки Surface, а также в игровых консолях Xbox.

Исполнительный директор Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов предполагает, что со временем Google и Microsoft также перейдут на альтернативные источники поставок, чтобы избежать возможных штрафов со стороны правительства США.

Изумрудов также отмечает, что американские компании могут продолжать закупать российское сырье через третьи страны. Это обусловлено тем, что РФ является одним из крупнейших экспортеров вольфрама, тантала и золота для электронной промышленности.

Официально в США действует запрет на импорт тантала из России, однако до сих пор ни одна технологическая компания не была оштрафована за подобные сделки.


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