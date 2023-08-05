 

Минтруд введёт максимальный размер оплаты труда

05.08.2023, 9:33, Разное
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Министерство труда и социальной политики разработало законопроект, который определит максимальный размер оплаты труда. Новый термин трудового права – МакРОТ – будет действовать наравне с МРОТ.

Мера должна помочь частным и государственным компаниям сократить издержки, вызванные выплатой зарплат, и нарастить прибыль. Согласно пояснительной записке к законопроекту, «это критически необходимо в условиях повышенной конкуренции на мировом рынке». В Минтруде подсчитали, то такая мера поможет сэкономить предприятиям и бюджетным учреждениям до триллиона рублей и привлечь в бюджет десятки миллиардов.

МакРОТ будет варьироваться в зависимости от региона и профессии – разброс составит от 17 тысяч рублей (сумма, определяющего получателя таких денег как представителя среднего класса) до 190 тысяч рублей. Излишки планируют направлять в Фонд национального благосостояния.

– Новые меры помогут выравнять баланс естественного неравенства, необходимый для успешного функционирования рыночной экономики. Последовательная работа в этом направлении со временем в корне изменит структуру потребления россиян и приведет ее в соответствии с классическими представлениями об экономике Адама Смита, Томаса Мальтуса и других выдающихся экономистов, – поясняет источник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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