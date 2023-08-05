Врач рассказал о правилах поведения при жаре

Врач-терапевт Андрей Кондрахин дал рекомендации о том, как легче переносить сильную жару. Во время аномальных зноев он предложил минимизировать физическую активность и воздержаться от занятий спортом.

“В периоды аномального зноя, во время движения мышцы создают дополнительное тепло, что может увеличить вероятность перегрева”, – поделился врач.

Он также отметил, что в пиковую жару лучше находиться в тени или в прохладном месте, а также избегать серьезных физических нагрузок. По возможности, на улицу лучше выходить ближе к вечеру, избегая открытого солнца днем, чтобы не подвергнуться риску перегрева.

“Под воздействием солнца кожа нагревается и теряет влагу, что может привести к обезвоживанию и вызвать тепловой удар”, – предупредил Кондрахин.

Помимо этого врач рекомендовал пить воду комнатной температуры небольшими порциями мелкими глотками на протяжении всего дня. Это поможет облегчить нагрузку на сердце.