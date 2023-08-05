 

Россия удвоила военные расходы в 2023 году, это треть федерального бюджета – Reuters

05.08.2023, 8:29, Новости дня
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Обозреватели Reuters Майк Коллет-Уайт и Филиппа Флетчер считают, что российский оборонный бюджет вырос в два раза, до 9,7 триллионов на 2023 год.

Война в УкраинеПри этом, на оборону было потрачено даже больше, чем планировалось изначально — 600 миллиардов рублей за первое полугодие, на 12%. В Reuters подсчитали, что за первое полугодие российская армия получила почти 20% от всех расходов бюджета страны на 2023 год.

Всего запланировано тратить треть от всех расходов бюджета, по факту получается 37%. Россия запланировала удвоение своих расходов на оборону в 2023 году до 9,7 трлн рублей, что составляет треть от всех запланированных государственных расходов (29,9 трлн рублей). Об этом говорится в правительственном документе, который оказался в распоряжении Reuters.

Это свидетельствует о стремительном росте расходов России “специальную военную операцию” в Украине.

Сейчас, по данным портала “Электронный бюджет”, общие расходы бюджета составляют 17,1 трлн рублей, доходы – 12,6 трлн, дефицит – 4,5 трлн (35,5 процентов).

Отметим, после начала СВО Россия перестала публиковать детальные данные о бюджетных расходах. Документ, который оказался в распоряжении Reuters, дает редкую возможность понять, как война влияет на структуру расходов российского бюджета:

– Расходы на оборону в первом полугодии 2023 года составили 5,6 трлн рублей. Это 37% от 15 трлн рублей, потраченных из бюджета на все цели за этот период.
– Почти 1 трлн рублей в первом полугодии был потрачен на зарплаты, что на 543 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы бюджета в первом полугодии текущего года на 2,4 трлн рублей превышают расходы за аналогичный период 2022 года. Согласно документу, 97% дополнительных трат было направлено в оборонный сектор.
– В период с 2011 по 2022 год Россия тратила от 14% до 23% своего бюджета на оборону. Контекст. Рост военных расходов поддерживает российскую экономику, которая на второй год войны демонстрирует небольшой рост. Но резкое увеличение военных трат также усиливает дефицит бюджета, который сейчас превышает 2,5 трлн рублей.
– Финансирование школ, больниц и дорог в этом году уже было сокращено в пользу обороны и безопасности, но по мере роста доли расходов на оборону другие области могут столкнуться с сокращениями.

То есть, расходы на “специальную военную операцию” в Украине в 2023 году примерно на 5 трлн руб больше, чем в прошлом. Сложно сказать, сколько это в долларах, потому что рубль постоянно падает.


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